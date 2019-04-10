Ничья в пользу Биби

Результаты парламентских выборов в Израиле принесли кому радость, а кому разочарование. Хотя основные игроки уже заявили о своей победе.

Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд (Консолидация) после подсчета 97% голосов получает 35 мандатов. Ее оппоненты из блока Кахоль-Лаван — (Синий-белый, по цветам флага) тоже 35 мест в кнессете (парламенте) из 120. Казалось, что ничья, но нет.

Вместе с ультраправыми партиями Нетаньяху может получить коалицию с 65-67 мандатами. У его противников из Кахоль-Лаван есть возможность получить поддержку левых и арабских партий, но всего 55 штыков.

Предвыборная кампания была довольно скандальной и разделила, не в первый раз израильское общество. Учтем, что против Нетаньяху возбуждено сразу три дела по обвинению в коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств, получения дорогих подарков. Однако этот факт никак не подействовал на его сторонников, многие из которых называют себя бибистами. Так видоизменяется его прозвище Биби.

Они прощают ему все, так как убеждены, что без Нетаньяху страну ждет неминуемый кризис. Вне зависимости от того, кто баллотируется против него, они считают Нетаньяху незаменимым и несравненным. Они с восторгом наблюдают за тем, как он обнимается с Дональдом Трампом, летит в Москву для встреч с Владимиром Путиным, а затем в далекие Чад или Оман — налаживать и с успехом отношения с этими мусульманскими странами.

Обычно внешняя политика не играет большой роли на израильских выборах. На этот раз было не совсем так.

Биньямин Нетаньяху смог записать себе в актив не только перенос американского посольства в Иерусалим, за США уже последовали другие страны. Решение Румынии и Чехии вполне соответствуют политике стран Восточной Европы, но поддержка латиноамериканских стран по переводу своих посольств, пусть и не очень крупных, несомненный успех.

Второй подарок от Трампа — это признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Даже трудно сказать, что психологически и практически важнее для Израиля. И Нетаньяху вполне обоснованно использовал эти внешнеполитические успехи в своей кампании.

Сложность для него в ней составлял состав ведущих кандидатов в Кахоль-Лаван. Исторически так сложилось, что в Израиле любят свою армию ЦАХАЛ. Все служившие в ней, а боевые генералы особенно, пользуются большим почетом и уважением.

Для Нетаньяху был большой проблемой тот факт, что тройка лидеров из оппонирующего блока являются заслуженными боевыми генералами.

Первый из них Бени (Биньямин) Ганц — главный соперник Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра. Генерал с высшим армейским званием пользуется огромным уважением среди израильтян.

Он родился в семье венгерских репатриантов. Его родители оба пережили Холокост и после войны эмигрировали. За быстрое продвижение по службе в армии Бени иногда называют «армейским принцем». Ганц прослужил 38 лет, за которые прошел путь от рядового в десантном батальоне до главы Генерального штаба израильской армии — высший военный пост в стране.

Он командовал спецподразделениями в войне с Ливаном, руководил военными операциями в секторе Газа — в том числе операцией «Нерушимая скала», в ходе которой были уничтожены десятки тоннелей ХАМАС.

К Ганцу присоединились еще два бывших генерала и тоже начальников Генерального штаба — Моше (Боги) Яалон и Габи Ашкенази. Также к блоку присоединился опытный политик Яир Лапид.

С началом избирательной кампании казалось, что блоку Кахоль-Лаван обеспечена победа. Военное прошлое трех генералов, чистые руки в смысле отсутствия обвинений в коррупции разительно отличались от перманентных скандалов, фигурантом которых был Нетаньяху, его супруга и ближайшее окружение.

Однако премьер-министру удалось разрушить этот образ. В предвыборных роликах Ликуда Ганца обвинили в том, что у него нет политического опыта, что созданная им компания «Пятое измерение» разорилась, что он плохо говорит по-английски. Нетаньяху учился в американской школе, а затем в колледже. Кадровый военный Ганц никогда не жил в США и не вполне свободно чувствует себя в общении с журналистами. Его выдает волнение во время интервью. Да и по характеру он замкнутый и молчаливый. То, что хорошо в армии, оказалось совсем некстати в избирательной кампании.

Апогеем стал слив информации журналисту 12-го израильского телеканала Амиту Сегалю о том, что иранские спецслужбы взломали телефон Ганца. Тогда он уже не служил в армии и, по его словам, никаких секретов в телефоне не было, а за кибербезопасность в стране вообще отвечает премьер-министр, но в тот момент единственное, о чем писали газеты и показывали телеканалы, был телефон Бени Ганца и его возможные секреты.

Также вскоре выяснилось, что три генерала, бывшие начальниками Генерального штаба, планируют создать правительство с арабскими партиями, отдать все спорные территории палестинцам и выполнить условия Евросоюза.

Черный пиар полился мутным потоком. Вроде Бени Ганц ходит к психологу и принимает лекарства против депрессии. Как же такому человеку доверить самую важную должность в стране.

Бени Ганц попытался исправить такое положение и опровергнуть наветы. Однако в прямом эфире не все выступления оказались удачными. В прессе начали появляться записи его личных разговоров с другими лидерами Кахоль-Лаван, а также с доверенными лицами. В результате образ твердого и неустрашимого генерала несколько потускнел. Чем не преминул воспользоваться опытный в таких делах Нетаньяху.

Традиционно репатрианты из бывшего СССР голосуют за правые партии. Фаворитами русскоязычных избирателей, а их почти 20%, обычно являются Ликуд Биньямина Нетаньяху и партия «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана.

При этом многие признаются, что остаются лояльными Либерману, но пост премьер-министра все же должен занять Нетаньяху.

Есть и те, кто устали от обоих политиков и от невыполненных обещаний. Среди второго поколения репатриантов 1990-х есть те, кто отдал свой голос блоку Ганца.

Приоритетными для большинства русскоязычных израильтян являются вопросы безопасности и свобода от давления религиозных общин. Они обычно поддерживают жесткий вариант решения арабо-израильского конфликта.

Очередной срок Нетаньяху не будет легким. Его противники не смирились и будут изо всех сил продолжать коррупционные расследования. Коалиция с ультраправыми не понравится многим сторонникам премьера, если усилится их давление на светские сферы жизни. Здесь Нетаньяху придется проявить чудеса изворотливости.

Что касается внешней политики, то она не претерпит особых изменений. Противостояние с Ираном будет усиливаться и налеты на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии продолжатся. Как и ответы на ракетные обстрелы из Газы.

Насколько получится Израилю войти в антииранский блок монархий Персидского залива, во многом будет зависеть от Тегерана, в чем-то Анкары. И все это завязывается в тугой узел с учетом событий в Ливии.

В любом случае снижение напряженности на Ближнем Востоке в обозримой перспективе не просматривается. И результаты парламентских выборов в Израиле это подтверждают.