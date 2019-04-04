Ничейные партии Мамедъярова и Раджабова

В Шамкире прошел четвертый тур Мемориала Вугара Гашимова. Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов встречались с Давидом Навара и Анишем Гири, соответственно. Все партии завершились вничью.
Пары четвертого тура:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Давид Навара (Чехия) — 0,5:0,5
Аниш Гири (Голландия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0,5:0,5
Веселин Топалов (Болгария) – Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5
Динг Лирен (Китай) – Вишванатан Ананд (Индия) — 0,5:0,5
Сергей Карякин (Россия) – Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5
Турнирная таблица: Карлсен – 3 очка, Карякин, Динг Лирен – по 2,5, Раджабов, Топалов, Ананд – по 2, Навара, Гири, Мамедъяров, Грищук – по 1,5.