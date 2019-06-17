Ни Вашингтон, ни Тегеран от войны не приобретут ничего, зато она усилит Москву

В четверг в Оманском заливе два нефтеналивных судна подверглись нападению. Как отмечают иранские СМИ, в районе местонахождения судов раздавались звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей, подвергшихся атакам танкеров.

Представитель флота не сообщил подробности о нападении, а также о том, кто может за ним стоять. В свою очередь глава госдепартамента США Майкл Помпео обвинил в происшествии Иран. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что по одному из танкеров была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины. Сообщается, что торпеда попала в танкер под названием Front Altair, который загорелся. Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

Арабские СМИ отмечают, что Front Altair и зарегистрированный на Панаме танкер Kokuka Courageous подверглись торпедной атаке. Компания Frontline не подтвердила эту информацию. Между тем представитель оманской береговой охраны Нессер Селин подтвердил факт нападения норвежской газете Dagbladet.

Как отмечают некоторые источники, данный танкер вез нефть в Японию. Подобный инцидент был и в мае, когда МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в Эмиратах танкер A.Michel. Позже Пентагон объявил, что располагает информацией о причастности Ирана к атакам на танкеры.

Комментируя # ситуацию в регионе, экс-посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани, сказал, что сейчас США сильно увеличило свое военное присутствие в регионе.

«В свою очередь иранские военные заявили, что они намерены ответить на любые провокации США, также заявляют и представители Вашингтона. Еще до последнего происшествия был случай провокации с танкерами в Фуджейре, но тогда иранская сторона заявила о том, что они никак не причастны к данному инциденту. Доказательств того, что это сделал Иран, и в Фуджейре и сейчас нет. В целом Иран, как страна региона не заинтересована в обострении ситуации в регионе, поэтому сам Иран на такое не пойдет, он всячески против какого либо военного столкновения в Ормузском проливе», — отметил Сулеймани.

Дипломат также добавил, что США много раз угрожали Ирану, и сейчас угрожают, пока дело не доходило до серьезного и, скорее, не дойдет.

По его словам, Вашингтон ищет повод, чтобы максимально накалить и так перегретый регион, но пока у него это не совсем получается.

«С другой стороны, Трамп в Японии заявил о том, что не хочет войны с Ираном и желает переговоров с иранской администрацией, что можно рассматривать в дипломатии как «шаг назад». Как и ожидалось, после визита Трампа в Японию, премьер-министр Японии посетил Иран, во время которого, естественно, донес и послание президента США.

В Японии Дональд Трамп также заявил о том, что США против того, чтобы Иран имел ядерное оружие, в то время как сам Иран выступает против данного оружия во всех странах мира, и Тегеран брал на себя ответственность, когда подписывал СВПД, о том, что они не будут развивать обогащенный уран. Нужно также понимать, что для Ирана это противоречит шариатским законам», — подчеркнул дипломат.

Сулеймани также отметил другой важный момент: Трамп заявил, что «не хочет изменения иранского режима».

«США и не сможет поменять данный режим. Да, санкции оказывают влияние на экономическую стабильность страны, но они не способны повлиять на то, чтобы режим в стране поменялся», — сказал он.

Говоря о том, насколько возможно, что стороны смогут договориться, Сулеймани подчеркнул, что ожидать, что отношения Ирана и США в ближайшее время будут улучшаться не стоит, но очень многое зависит от визита в Иран премьер-министра Японии.

«Все зависит от того, какие там будут идти разговоры. Возможно, что ситуация немного смягчится. Но США вышли из международного соглашения СВПД, гарантом которого был ООН. Иран выполняет все условия, и даже МАГАТЭ признало, что Иран соблюдает СВПД. Но сейчас, когда Вашингтон нарушил соглашения, а ЕС не нашел механизмов обхода санкций, Иран дал 60 дней переговорщикам для того, чтобы соглашения были рабочими, а не на бумагах», — добавил он.

Говоря о переговорном процессе между США и Ираном, дипломат сказал, что многие страны, такие как Оман, Россия, Швейцария, Ирак пытались сыграть роль посредника в этом вопросе, но ничего не получилось.

«По всей видимости, роль посредника будет у Японии, потому что до визита Трампа в Японию, Токио посетил глава МИД Ирана, а сейчас Синдзе Абэ уже посетил Иран», — считает он.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли военное столкновение между сторонами, Сулеймани сказал, что война США с Ираном не принесет пользы ни для кого.

«Ни Вашингтон, ни Тегеран от этой войны не приобретут ничего. Война этих двух стран будет негативно влиять не только на регион, но и в целом на мир. Этой войной может хорошо воспользоваться только Россия, которая укрепит свою экономику повышением цен на нефть. С другой стороны, это приведет к ослаблению позиций США и Ирана, что усилит Москву не только в регионе Ближнего Востока, но и в других регионах, как с геополитической точки зрения, так и с экономической», — подытожил он.