«Нежная»: новая песня и новый EMIN

Сегодня певец и музыкант EMIN выпустил абсолютно новый для своего репертуара трек под названием «Нежная».

Как сообщили # в пресс-службе артиста, песня уже доступна для скачивания на всех цифровых площадках.  Трек по праву может стать одним из самых танцевальных и любимых у слушателей этого летнего сезона.

Романтическая история от и до наполнена пронзительными эмоциями, а горячие и ритмичные мотивы ассоциируются с летом, жарой, яркими красками и переносят слушателей в теплые страны, где градус эмоций всегда зашкаливает.

«Нежная» — молодежная, танцевальная, легкая песня, которая задает определенную тенденцию, а также очень органично продолжает лейтмотив творчества артиста.

С другой стороны она показывает нам иного EMIN`a, которого поклонники так давно хотели увидеть.
Авторами новой зажигательной композиции выступили: Владимир Чиняев (Chinkong), Александр Лев Коновалов, Полина Гудиева (Polina) и Александр Жвакин (Loc Dog).

Премьера композиции состоится 14 июня на сольном концерте EMIN`a в Москве, на открытой сцене в Shore House, который проходит в рамках летнего проекта #letolife2019. Также, песня «Нежная» войдет в новый трек-лист тура GOOD LOVE 2019.

| 2019-05-24T15:26:49+00:00 24 мая 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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