Независимых адвокатов будет еще меньше

17 июня 2019 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана вынес решение в отношении 17 адвокатов и направил их в адвокатские структуры по месту своей деятельности, лишив возможности заниматься индивидуальной адокатской деятельностью..

Член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев в комментарии # заявил: «Решение принято в связи с тем, что адвокаты не представляли Коллегии отчеты о своей деятельности, отказывались работать по месту своей регистрации, не платили 2% взносы, оно не противоречит Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Адвокат Эльчин Садыхов, в отношении которого принято решение о прекращении индивидуальной деятельности и переводе в Центральное юридическое бюро № 1, сказал #, что индивидуальная деятельность адвоката не может быть прекращена без его согласия. Адвокат считает, что это противоречит статье 5 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Отвечая на вопрос об отчетах, не представленных Коллегии, Э.Садыхов подчеркнул, что обвинения Мухтара Мустафаева не соответствуют действительности.

«По решению президиума моя индивидуальная адвокатская деятельность должна быть прекращена с 1 сентября 2019 года. Как адвокат я зарегистрирован в Гейгельском районе. Но законодательство вовсе не обязывает адвокатов действовать только по месту своей регистрации. Принятое в отношении меня решение Президиума считаю предвзятым и необоснованным», — сказал адвокат.

Адвокат Агиль Лаидж, индивидуальная деятельность которого также была прекращена на основании решения Президиума Коллегии, не согласен с доводами Мухтара Мустафаева.

«Я представлял Коллегии все требуемые отчеты. Да, я не выплатил вовремя страховой взнос, но это произошло вовсе не по моей вине, а потому, что сумма этого взноса до сих пор четко не установлена. А что касается высказываний Мустафаева о том, что адвокат должен действовать только по месту своей регистрации, то местом моей регистрации, а также деятельности, является Баку», — сообщил # адвокат. Агиль Лаидж также считает, что решение Президиума полностью противоречит требованиям Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

«Решение Президиума Коллегии адвокатов считаю вопиющим нарушением действующего законодательства. Согласно Закону Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности», адвокаты сами определяют форму своей деятельности. Они могут действовать индивидуально, или в составе адвокатского бюро или фирмы. То, что Президиум Коллегии принял решение одновременно в отношении 17 адвокатов, я считаю проявлением «кампанейщины» большевистских времен», — заявил # адвокат Фуад Агаев.

Адвокат Аннаги Гаджибейли считает, что принимая данное решение, Президиум Коллегии адвокатов стремится уменьшить численность адвокатов, которые занимаются индивидуальной деятельностью. «Таких адвокатов трудно контролировать. А лица, которые работают в адвокатских бюро, находятся под постоянным контролем Коллегии адвокатов. Решение Президиума Коллегии адвокатов о прекращении индивидуальной деятельности 17 адвокатов полностью противоречит Закону «Об адвокатах и адвокатской деятельности», который предоставляет адвокатам возможность самим выбирать форму деятельности», — заявил А. Гаджибейли.

Согласно статье 5 Закона Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности», адвокатская деятельность может осуществляться по организационно-правовой форме индивидуально или в составе организационных структур (юридические консультации, адвокатское бюро, адвокатские фирмы и др.) в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики. Адвокаты добровольно избирают организационно-правовую форму адвокатской деятельности.

Получается, что Коллегия адвокатов стремится уменьшить численность адвокатов, нарушая закон ?