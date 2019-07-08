NewsOne вызвали на допрос по делу о госизмене

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что собственника и сотрудников телеканала NewsOne вызвали на допрос из-за отмененного телемоста с российской стороной по статье о «покушение на совершение госизмены». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам генпрокурора, все причастные к реализации этой инициативы были вызваны на допрос. Они якобы покушались на совершение госизмены, оказывая информационную поддержку «подрывной деятельности» против украинской стороны.

«Готовится представление в суд об аресте активов», — заявил Луценко.