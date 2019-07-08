NewsOne вызвали на допрос по делу о госизмене

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что собственника и сотрудников телеканала NewsOne вызвали на допрос из-за отмененного телемоста с российской стороной по статье о «покушение на совершение госизмены». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам генпрокурора, все причастные к реализации этой инициативы были вызваны на допрос. Они якобы покушались на совершение госизмены, оказывая информационную поддержку «подрывной деятельности» против украинской стороны.

«Готовится представление в суд об аресте активов», — заявил Луценко.

| 2019-07-08T16:08:35+00:00 8 июля 2019, 18:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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