Невзирая на угрозы Трампа, делегация Китая решила поехать в США

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что делегация Китая собирается поехать в США, невзирая на угрозы американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Трамп отметил, что увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%. По его словам, пошлины увеличатся в пятницу, 10 мая, с 10 до 25%. При этом он не исключил введения пошлин и на другие товары.

По словам Гэн Шуана, китайская делегация на данный момент все еще готовится к поездке для участия в консультациях.