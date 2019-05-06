Невзирая на угрозы Трампа, делегация Китая решила поехать в США

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что делегация Китая собирается поехать в США, невзирая на угрозы американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Трамп отметил, что увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%. По его словам, пошлины увеличатся в пятницу, 10 мая, с 10 до 25%. При этом он не исключил введения пошлин и на другие товары.

По словам Гэн Шуана, китайская делегация на данный момент все еще готовится к поездке для участия в консультациях.

| 2019-05-06T12:24:40+00:00 6 мая 2019, 13:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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