Невыплата Великобританией долга перед ЕС будет равносильна суверенному дефолту

Великобритания должна выплатить задолженность перед Евросоюзом в размере $50 млрд до выхода из сообщества, в противном случае это будет считаться суверенным дефолтом. Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Несоблюдение долговых обязательств — это невыполнение международных договоренностей, равносильное суверенному дефолту, последствия которого хорошо известны», — сказал источник.

Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон обещал в интервью газете The Sunday Times не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября.