Невиновному американцу выплатят $1,5 млн за 46 лет заключения

Правительство штата Мичиган (США) выплатит отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу Ричарду Филлипсу 1,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News

Отмечается, что его отправили в тюрьму в 1971 году, а освободили лишь весной прошлого года. Причем, выйдя из тюрьмы, ему даже не оплатили билет на автобус до дома.

Спустя год после выхода из тюрьмы прокуратура штата решила возместить ему все годы заключения, оценив его потерянное время в сумму 1,5 миллиона долларов. На данный момент ожидается решение о выделении этих средств от властей штата.