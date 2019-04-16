Невилл: Это было бы непросто сделать в тот период, когда Сульшер пришел в МЮ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение, что последние неудачи команды помогли ей понять, что необходимо много работать, чтобы в следующем сезоне претендовать на главные трофеи.

«После победы над ПСЖ команда испытывает большие проблемы, но отчасти даже рад этому. Если бы они продолжили побеждать всех подряд, как это было зимой, это могло бы ввести людей в заблуждение. Все бы думали, что нынешний состав команды гораздо лучше, чем есть на самом деле.

На самом деле я рад, что Уле-Гуннар Сульшер много узнал о своих футболистах за последние недели, потому что это было бы непросто сделать в тот «золотой» период, когда он только пришел в клуб», — заявил Невилл. (Чемпионат)