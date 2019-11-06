Невеста Роналду приревновала футболиста к португальской актрисе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес посетили церемонию вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards.

На мероприятие, проходившее в испанском городе Севилья 3 ноября, Роналду пришел в пиджаке и брюках красного цвета, а Джорджина в синем платье с откровенным вырезом.

В какой-то момент модель и футболист были замечены за выяснением отношений. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Look, у Родригес случился приступ ревности из-за встречи 34-летнего футболиста с португальской актрисой Ритой Перейрой, с которой, по слухам, у Криштиану когда-то были отношения.

По данными источника, в воскресенье Перейра горячо поприветствовала Роналду, что вызвало неловкую ситуацию. Перейра и Роналду общались пару минут, прежде чем Криштиану представил Джорджину своей старой подруге, которая не обращала особого внимания на Родригес и только поздоровалась с ней, продолжая говорить с игроком.

По словам свидетелей, этот момент разозлил Джорджину. Роналду под предлогом того, что ему нужно дать интервью, попрощался с Перейрой, которая вновь проигнорировала девушку Криштиану, что привело к ссоре между Роналду и Родригес. Присутствующие на мероприятии отмечают, что ситуация получилась очень неловкой и что Джорджине не понравилась встреча с Перейрой.

Джорджина и Роналду начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у футболиста сборной Португалии четверо детей — трое старших от суррогатных матерей. В официальном браке Родригес и Роналду пока не состоят. (sport24.ru)