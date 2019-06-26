Невеста Джамаля Кашикчи призвала Швейцарию способствовать санкциям против Эр-Рияда

«Я верю в то, что ООН и Швейцария могут направлять этот процесс (расследования), хотя Швейцария напрямую и не вовлечена в это дело. Но Джамаль был журналистом, который был убит на территории дипломатического представительства. И Швейцария может сыграть роль в ведении санкций в отношении Саудовской Аравии», — сказала она на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос, какую роль, по ее мнению, может сыграть Швейцария в ситуации с делом Кашикчи.