Невеста Джамаля Кашикчи призвала Швейцарию способствовать санкциям против Эр-Рияда

Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Кашикчи Хатидже Дженгиз считает, что Швейцария может способствовать введению санкций против Саудовской Аравии, передает РИА Новости.
«Я верю в то, что ООН и Швейцария могут направлять этот процесс (расследования), хотя Швейцария напрямую и не вовлечена в это дело. Но Джамаль был журналистом, который был убит на территории дипломатического представительства. И Швейцария может сыграть роль в ведении санкций в отношении Саудовской Аравии», — сказала она на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос, какую роль, по ее мнению, может сыграть Швейцария в ситуации с делом Кашикчи.
Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада о расследовании дела Кашикчи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ будет представлен в среду спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.
Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Кашикчи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.