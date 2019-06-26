Невеста Джамаля Кашикчи призвала Швейцарию способствовать санкциям против Эр-Рияда

Невеста убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Кашикчи Хатидже Дженгиз считает, что Швейцария может способствовать введению санкций против Саудовской Аравии, передает РИА Новости.
«Я верю в то, что ООН и Швейцария могут направлять этот процесс (расследования), хотя Швейцария напрямую и не вовлечена в это дело. Но Джамаль был журналистом, который был убит на территории дипломатического представительства. И Швейцария может сыграть роль в ведении санкций в отношении Саудовской Аравии», — сказала она на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос, какую роль, по ее мнению, может сыграть Швейцария в ситуации с делом Кашикчи.
Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада о расследовании дела Кашикчи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ будет представлен в среду спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.
Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Кашикчи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
| 2019-06-26T18:02:25+00:00 26 июня 2019, 17:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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