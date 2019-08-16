Неужели Путин в тупике?..

Мы не верим в астрологические прогнозы и не имеем представления об астрологических данных ведущих политиков мира. Но этот год стал не совсем-то удачным для двух политиков – долгожителей. Да, речь о турецком и российском президентах.

До последних муниципальных выборов партия президента Р.Т.Эрдогана фактически не знала поражения, она, как говорится, от победы шла к победе и даже самому критически настроенному оппозиционному социологу или политологу не приходила в голову мысль, говорить о политическом закате действующего президента.

Формально его партия выиграла и последние муниципальные выборы, но во всех крупных городах, а самое главное, в Стамбуле лавры победы достались оппозиции.

Так, что теперь не только говорят и рассуждают о закате политической карьеры Р.Т.Эрдогана, даже не боясь выглядеть аналитиком-непрофессионалом, осмеливаются называть его потенциального соперника на следующих президентских выборах.

Как ни странно, приблизительно нечто схожее происходит и в России, с другом Эрдогана – с президентом В.Путиным. Выборы в мосгордуму стали настоящей головной болью для Путина.

Но сразу заметим, что даже тут вырисовывается главное отличие Турции от России: президент Эрдоган также настоял, на проведении в Стамбуле повторных выборов и они прошли, но победу вновь одержал представитель оппозиции и этим была поставлена точка на выборах. Не было не зарегистрированных представителей оппозиции, никто не говорил о каких-то серьезных нарушениях или о притеснениях…

К чему мы все это говорим? Думается, что последние муниципальные выборы в Турции продемонстрировали миру, особенно, его европейскому сегменту, что Турция довольно-таки демократическая страна и не надо относиться к ней сугубо с субъективными мерилами и классифицировать ее, как типичную азиатско-мусульманскую страну.

В России же все гораздо сложнее. Тут все началось с того, что некоторым представителям оппозиции фактически преградили путь к выборам, часть из них демонстративно не зарегистрировали.

Конечно, среди и оппозиционеров есть, как говорится, люди с солидным политическим стажем, как например, А.Навальный, но протесты раньше не носили такой ощутимый – массовый характер, как происходит это теперь.

Впервые, за все годы правления Путин столкнулся с реальным, ощутимым общественным сопротивлением, и здесь, так же, как в Турции, начали говорить о закате путинской эпохи и о том, что России необходима вторая перестройка, перестали считаться с сугубо академически-абстрактными размышлениями.

Авторитарное правление В.Путина – уже таков политический диагноз болезненного российского политического и общественного климата. Воистину прав был великий Конфуций, когда говорил, что вещам и явлениям верните их настоящие названия, тогда они приобретут свое истинное содержание.

Если диагноз есть, значит последует и лечение, и отрадно, что в отличие от биологических болезней, неизлечимых общественных болезней не бывает. Сейчас происходит развенчание путинского мифа – развеивается миф о В.Путине, как об общенациональном лидере, становится ясным, что Россией правит не какой-то общенациональный лидер, а сугубо партийное лицо, вдобавок, с открытыми авторитарными замашками. Что будет далее, уже не предмет заумных политологических концепций – ясно, что оппозиционное настроение будет расти и расти. Возможно, даже на следующих выборах Путину будет крайне тяжело в политическом понимании – ведь, недаром же некоторые пишут, что российский лидер уже находится в тупике.

Признаться, российские события, вообще, вся политическая эволюция нашего северного соседа интересуют нас исключительно в карабахском контексте.

После выступления армянского премьера в Ханкенди, где он «объявил» Нагорный Карабах частью Армении, ситуация в карабахском военно-политическом и дипломатическом театре весьма напряженная. Не понятно: продолжатся ли переговоры? Ведь, какой смысл продолжать переговоры, если Пашинян уже объявляет Карабах частью своей страны? Поэтому вполне правы те политические наблюдатели, которые расценивают последние выступления армянского премьера, как открытый призыв к войне.

Но думается, что и Кремль не останется равнодушным к такой постановке вопроса, не говоря уж о других сопредседателях. Ведь, такое «разрешение» карабахского узла не отвечает и региональной политике Москвы: Кремль считает, что Нагорный Карабах пока «ничейная» земля, регион, как говорится, с неопределенным статусом и впредь должен оставаться таким, чтобы Москва с его помощью могла удерживать эти страны в своей орбите.

Поэтому эта осень обещает быть весьма напряженной. Мы не должны упускать из внимания и последние события в самой России – против президента Путина, как уже заметили выше, постепенно «созревает» ощутимая оппозиция, которая больше претендует на роль нетрадиционной, демократической силы европейского толка и, если так продолжится, в скором времени не совсем неуместными будут даже разговоры о российской «цветной революции».

В любом случае, не знаем, как другие, но мы сами также лично уверены в том, что в России вторая перестройка обязательно будет. Поэтому давайте, не будем забывать уроки первой перестройки, когда нам не нашлось место в демократическом лагере бывшего СССР.

А армяне мастера таких дел – уверены, что у них уже есть связи и с новой российской оппозицией.

Поэтому, надо помнить, что геополитический расклад сил в регионе может в любое время претерпеть изменения. Значит, и нам не мешало бы увеличить гибкость своей политики…