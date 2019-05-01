Неужели и молодежь не справиться?..

«Нам нужны не свободные выборы или же демократия, а независимый и суверенный Азербайджан» — как ни странно, это не заявление какого-то чиновника-бюрократа с авторитарным мышлением, нет, так написал в своей очередной «статье» молодой азербайджанский журналист.

Молодежь – наше будущее. Это не писаный закон или же прописная истина любого человеческого сообщества, независимо от его экономического уклада, политического строя и географического расположения, даже независимо от обычаев и традиций тех или иных народов и народностей, населяющих нашу планету.

Тогда что же получается, друзья? Так, выходит, что у нас и будущего нет? Ведь, стране еще предстоит многое доделать в будущем – не решена еще карабахская проблема, мы только стали независимым государством, содержание, которого придется серьезно усовершенствовать, развивать, чтобы оно стало подлинно демократическим строем.

А сделать это, конечно, должна наша молодежь, то поколение, которое только-только начинает усваивать уроки независимой жизни. Но если, и они считают, что демократия нам нужна, как лишний, одиннадцатый палец, тогда на что же нам еще остается надеяться?..

Но с другой стороны может быть, это не случайность и нам нечего винить нашу нынешнюю молодежь?

Ведь в этой стране постоянно противопоставляются такие понятия, как демократия и национальная независимость, демократия и суверенитет, демократия и правопорядок, наконец, демократия и стабильный политический режим!

Ведь у нас постоянно подчеркивают, что в стране, имеющей столько беженцев и вынужденных переселенцев, даже «постыдно» говорить о демократии и свободе!

Якобы демократия предусмотрена только для развитых и процветающих и самое главное, для христианских западных обществ — мы же азиатские народы, поэтому не должны отрываться от собственных «исторических корней»…

Может быть, на самом деле, нам не стоит винить нашу молодежь, когда в мире так много новых одурманивающих антидемократических и авторитарных утопий, типа суверенной или эффективной демократии (россияне считают автором этой «концепции» их отечественного политика В.Суркова), теорий о столкновении и противостоянии различных культур и цивилизаций (американских политолог С.Хантингтон, российский философ А.Дугин), которые призывают принимать демократию с какими-то серьезными «оговорками», а часто вовсе не советуют делать это…

Ведь понятно, что неопытному молодому человеку ориентироваться в таком океане политических «учений и сценариев» не так уж просто, а иногда даже невозможно. Мы не говорим уж о том, что подобные утопии иногда более «привлекательны», даже «соблазнительны», чем «иудео-христианские демократические ценности», которые считаются одной из форм заговора мирового масонства или еврейства.

Но поверьте, Азербайджан страна уникальных исторических и культурных особенностей. В свое время пришлось серьезно изучить этот вопрос, оказалось, что почти нигде идея национальной независимости не сочеталась так с идеями свободы и демократии, как у нас в Азербайджане.

Другое дело, что мы постоянно декларируем какие-то прогрессивные идеи, но удержать их, придать им необратимый характер, к сожалению, не можем — этому мешает не только геополитический фон вокруг нашей страны, но и некоторые собственные особенности.

Наверное, поэтому так много «мыслителей», — не только отечественных, но и зарубежных, утверждающих, что якобы азербайджанцы к демократии не готовы (можно подумать, что у этих людей есть какой-то прибор, измеряющий «готовность» того или иного народа к демократии!).

На днях даже известный телеведущий, весьма интересный журналист господин В.Познер также не удержался от того, чтобы пофилософствовать на тему «Какие же страны из постсоветского пространства готовы к демократии?».

Вот, что сказал наш уважаемый российский журналист: «Азербайджану, Казахстану и странам Центральной Азии на сегодняшний день демократия, очевидно, не нужна… Тот или иной народ бывает «готовым» к чему-то в результате исторического развития и опыта. И когда он «готов», то оно и происходит» …

Да, «логика» проста – если нет демократии, значит не готовы!.. И надо сказать, что такие высказывания некоторым азербайджанцам по душе, они в подобных мыслях находят подтверждение «собственных теорий».

Есть и такие, которые считают демократию главной угрозой для своего благополучия. Такие постоянно внушают другим, особенно, молодежи, что якобы нигде в мире нет свободных и честных выборов, кругом одни «конспирологические замыслы и сценарии», политические игры и интриги, якобы демократия всего лишь лозунг для непросвещенных, а на самом же деле, она является лишь инструментом вмешательства во «внутренние дела» той или иной страны…

В этом плане, еще раз заметим, что отвлекающих и даже вводящих в заблуждение политических концепций предостаточно. Но мы сами, и наша молодежь не должны забывать одно: демократия не самая совершенная схема, но более совершенную человечество еще не придумало…