Неужели и эта победа Зеленского всего лишь случайность?..

Через довольно короткое время, приблизительно через два месяца после президентских выборов Украина выдержала еще одно испытание на демократичность – в стране прошли парламентские выборы.

Признаться, мы эту статью собирались посвятить новым «прогнозам» уважаемого Владимира Вольфовича, т.е. господина Жириновского, который буквально на днях заявил, что к 2024 году украинское государство перестанет существовать.

Но думается, что самым лучшим ответом Украины на очернительскую кампанию России являются демократические выборы, проводимые в этой стране. Без преувеличения можно сказать, что и парламентские выборы стали ответом «страны кобзарей» своим оппонентам. Во время президентских выборов многие, даже некоторые довольно серьезные аналитики и политологи утверждали, что якобы избрание Зеленского главой государства – президентом, в какой-то мере, является случайностью. Но победителем и на парламентских выборах стала партия Зеленского. Неужели и это случайность?

Что касается прогнозов известного российского «политического ясновидца» Владимира Жириновского, поверьте, если в какой-то стране юридические проблемы решаются в судах, а политические на демократических выборах и референдумах, это страна преодолеет любые трудности, будет развиваться и процветать. А в тех странах, в которых нет независимых судов и демократических выборов, они вечно будут переживать политические и социальные противостояния и катаклизмы, потому что еще никому не удавалось скорректировать, изменить ход истории, которая учит, что процессы идут в одном направлении – по пути расширения и утверждения прав и свобод человека.

Поэтому лучше было бы, если бы господин Жириновский начал гадать относительно будущего своего матери-отечества – «матушки России» («отцовской родиной» он, наверное, в глубине души считает Израиль) и хорошо подумал бы над таким вопросом: собственно говоря, что же будет с великой страной, которая теперь именуется «путинской Россией»? Ведь история России показывает, что эпитеты к названию этой страны приносят только беды – да, в свое время была царская Россия, а потом советская Россия и чем все это закончилось, все мы прекрасно знаем, и не хотелось, чтоб такую же участь постигла и «путинскую Россию».

В отличие от В.Жириновского в наши намерения не входят запугивать кого-то или желать зла кому-то. Поверьте, мир стал бы совсем уж безобразным, если бы сбывались «прогнозы» таких политиков, как господин Жириновский – мы лично этого не желаем, ни касательно Украины, ни касательно даже России.

Что касается последних украинских событий, в отношении этой стороны «оппонирует» не только господин Владимир Жириновский. Мы сами не раз читали или же слышали такие утверждения, что зачем еще совсем молодым, вдобавок, ведущим войну за свою территориальную целостность государствам права человека и демократия?

Самым интересным, противоречивым, даже интригующим моментом является то, что даже такие сверхнегативные явления, как коррупция и страшное взяточничество считаются допустимыми и нестрашными, чем демократия – якобы демократия подрывает еще неокрепшие устои молодых государств. Неужели и на самом деле так?

Думается, что лучше этот вопрос оставить без ответа, потому что на него должны ответить не отдельные люди, а целые общества, которые не отдают себе отчет в том, что мы даже своим молчанием поддерживаем некоторых чиновников-коррупционеров, и так, или иначе становимся соучастниками их преступных деяний.

Поэтому такие важные понятия, как демократия, общественный контроль и подотчетное правительство нужны всем государствам, независимо от их возраста и других специфик.

Вдобавок, господин Жириновский забывает один очень существенный момент: до 2024 года будет еще 2020 год! Да, буквально через год начнет работать «мини-план Маршалла» Запада. Конечно, он еще не тот «план Маршалла», который был после Второй мировой войны, но это всего лишь начало и самое главное, довольно амбициозный план: «Уменьшение влияния России в постсоветском пространстве».

Не думается, что господин Жириновский совсем уж ничего не слышал – российские телеканалы продолжают каждый день «трубить» об этом.

Дело в том, что господину Жириновскому Кремлем отведена чуть другая роль: он должен заниматься «запугиванием» врагов российской империи.

Получается ли? Не думается. Пока что «двуглавый орел» имеет кое-какое влияние в своем ближайшем окружении, но поверьте, и это временно – более трезвые российские политологи утверждают, что второю перестройку Москве уж точно не избежать…