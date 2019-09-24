Неугомонный дилетант и время…

С момента прихода к власти Пашиняна внутриполитическая напряженность в Армении ни на день не стихала. Так недавно Никол Пашинян сменил главу службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Последний в своем интервью местным СМИ заявил, что «время покажет, кто или что окажется в мусорной урне».

А неугомонный Пашинян уже конфликтует с армянской церковью. Церковь в Армении занимает особое место и влияние в конфигурации армянской политики. Конфликт Пашиняна с Гарегином II может ему дорого обойтись.

В комментарии «Зеркало» депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков сказал, что внутриполитический кризис в Армении будет углубляться.

«Он обоснован как объективными обстоятельствами: негодной политикой, приведшей к изоляции Армении от региональных проектов, так и субъективными. Страной руководит дилетант, но при этом он самоуверен и полагает, что, все, что он говорит и делает, все правильно, все — истина в последней инстанции. Хотя это далеко не так. Конфликт Пашиняна с армянским обществом и собственным окружением будет углубляться, и мы сегодня наблюдаем начало конца псевдореволюционного всплеска в Армении», — отметил депутат.

По его словам, в Армении может развиваться любая ситуация.

«Могут быть протесты населения. Пашинян, когда свергал власть, говорил, что полиция не должна применять силу в отношении населения, а сейчас он может столкнуться с подобной ситуацией. Я сомневаюсь, что у сил безопасности будет желание оказать поддержку Пашиняну, хотя бы как Сержу Саргсяну, против Никола встанут те же самые обманутые им люди», — подчеркнул он.

Мусабеков также добавил, что не сомневается, что карабахский клан обладает силовыми ресурсами, которые могут быть задействованы для поддержки народного протеста.

«Я не исключаю, что карабахский клан может использовать свои террористические методы. При всех вариантах Армения втягивается в кризисный период», — сказал он.

Политолог Тофиг Аббасов считает, что нынешняя власть в Армении очень слабая. «Она уже доказала свою несостоятельность. В течение полутора лет, она так и не смогла ничего сделать. Основная проблема власти в том, что Пашинян не смог сформировать команду из группы единомышленников. У них нет интеллектуального потенциала для того, чтобы определиться и решить, как выйти из данного положения», — отметил Тофиг Аббасов.

По его словам, отставка главы СБУ – это политическое решение.

«Этот человек был информирован и был одним из трех основных фигурантов власти. Пашинян не может добиться лояльности своей команды, которая не имеет ни единую цель, ни план, как можно вывести Армению из стагнации. То, что мы сейчас наблюдаем – это только начало. Скоро будут выборы в Карабахе, где Пашинян собирается установить свою власть. Он уже там проиграл муниципальные выборы, и сейчас президентские выборы ему ничего хорошего не предвещают», — считает политолог.

По мнению эксперта, Пашинян сейчас ориентируется на армянскую диаспору в США, но инвестиции в большей степени идут в Карабах, нежели в Армению.

«Так как это был и остается их проект, и рассматривают этот вопрос как базовый для себя. У самого Пашиняна проблем выше крыши, решить эти проблемы полумерами невозможно. Армению все обходят стороной, так как страна находится в состоянии войны, которую сама же навязала Азербайджану», — добавил он.

Аналитик считает, что одной из возможностей для Пашиняна остаться у власти – это военная кампания.

«Он пытается спровоцировать Азербайджан, но этого не будет до определенного момента. До тех пор пока Азербайджан не решит, что пришло время начать войну. Я также не исключаю, что может быть вооруженный конфликт между Ереваном и Ханкенди. Полевые командиры Карабаха точат на него зубы, а он вдогонку создает стратегический альянс Армения-Карабах. Я думаю, что этот его «номер» не сработает, потому что в Карабахе уже давно все схвачено полевыми командирами», — резюмировал он.