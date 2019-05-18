Неудачный старт Мамедъярова в Москве

В Москве начался первый турнир серии Гран-при ФИДЕ с участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Соревнование проходит по нокаут системе. В первой партии 1/8 финала Шахрияр уступил Радославу Войташеку (Польша), а Раджабов сыграл вничью с Хикару Накамурой (США).

Каждый мини-матч состоит из двух партий с классическим контролем, а в случае ничьи по итогам обеих встреч предусмотрен тай-брек.

Следует отметить, что цикл Гран-при ФИДЕ является отборочным на турнир претендентов. Два лучших гроссмейстера по итогам всей серии, которая состоит из четырех турниров и завершится в декабре, получат путевки в кандидатский старт.

| 2019-05-18T12:55:06+00:00 18 мая 2019, 13:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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