Нетаньяху заявил, что Израиль возглавляет глобальные усилия по противодействию Ирану

Израиль возглавляет глобальные усилия, направленные против агрессии Ирана. С таким заявлением выступил в воскресенье на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) неустанно прилагаем усилия для продвижения санкций в отношении Ирана, давления на Иран, активного военного противодействия Ирану в его попытках закрепления на нашей (израильской) границе. По сути, мы (Израиль) возглавляем глобальные усилия против Ирана», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

| 2019-12-09T00:14:53+00:00 9 декабря 2019, 05:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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