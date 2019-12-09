Нетаньяху заявил, что Израиль возглавляет глобальные усилия по противодействию Ирану

Израиль возглавляет глобальные усилия, направленные против агрессии Ирана. С таким заявлением выступил в воскресенье на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) неустанно прилагаем усилия для продвижения санкций в отношении Ирана, давления на Иран, активного военного противодействия Ирану в его попытках закрепления на нашей (израильской) границе. По сути, мы (Израиль) возглавляем глобальные усилия против Ирана», — распространила высказывания премьера его канцелярия.