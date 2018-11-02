Нетаньяху выступил за сохранение стабильности в Саудовской Аравии

От Саудовской Аравии в последнее время отвернулись демократические западные страны в связи с убийством в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Кашикчи, пишет 7kanal.co.il.

Эр-Рияд, вынужденно признавший факт убийства, теперь отчаянно пытается оправдаться. Так, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд провел телефонные разговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, а также с зятем и советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Саудовский правитель попытался в этих разговорах убедить и Болтона и Кушнера, что Хашкуджи представлял серьезную опасность, поскольку, оказывается, был членом исламистской организации «Братья-мусульмане».

О том, поверили ли Болтон и Кушнер наследному принцу Саудовской Аравии, остается загадкой.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху коснулся ситуации с Саудовской Аравией в ходе своего визита в Болгарию, где он встретился с лидерами ряда европейских стран.

«Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле представляет собой ужасающую историю, которая должна быть разрешена «должным образом» при условии сохранения стабильности Саудовской Аравии», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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