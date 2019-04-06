Нетаньяху в случае победы в выборах обещал аннексировать еврейские поселения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеинтервью израильским СМИ в субботу, 6 апреля, пообещал в случае своей победы на выборах аннексировать еврейские поселения, расположенные на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил своего суверенитета на еврейские поселения Западного берега, где проживают свыше 400 000 тысяч человек.

«Перейдем ли мы к следующему этапу? Ответ — да. Я собираюсь применить суверенитет (Израиля)», — цитирует Нетаньяху 12-й канал израильского телевидения.

Парламентские выборы в Израиле состоятся во вторник, 9 апреля.

| 2019-04-07T00:56:37+00:00 7 апреля 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss