Нетаньяху уволил двух министров своего правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с министерских постов своих многолетних соратников по правому лагерю и соперников за влияние в нем Нафтали Беннета и Айлет Шакед, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию «Кан».

На апрельских выборах они не смогли переизбраться в парламент и, со слов правительственного источника, которого цитирует «Кан», Нетаньяху посчитал неправильным, чтобы они оставались министрами еще полгода — до новых выборов и формирования следующего кабинета.

«Нетаньяху уволил Беннета и Шакед с министерских постов в правительстве… Они не могут продолжать занимать ответственные позиции еще шесть месяцев, не будучи избранными народом», — сказано в сообщении.