Нетаньяху установил рекорд по сроку работы премьером Израиля

Биньямин Нетаньяху установил рекорд пребывания в должности премьер-министра Израиля. Он опередил первого главу правительства и основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона, сообщает The Times of Israel в субботу, 20 июля.

Так, 69-летний Нетаньяху является премьером Израиля бессменно с 31 марта 2009 года. До этого он возглавлял правительство страны с 1996 по 1999 год. Всего по состоянию на 20 июля он занимает должность премьер-министра еврейского государствам 4876 дней, или более 13 лет, что является новым рекордом.