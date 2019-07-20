Нетаньяху установил рекорд по сроку работы премьером Израиля

Биньямин Нетаньяху установил рекорд пребывания в должности премьер-министра Израиля. Он опередил первого главу правительства и основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона, сообщает The Times of Israel в субботу, 20 июля.

Так, 69-летний Нетаньяху является премьером Израиля бессменно с 31 марта 2009 года. До этого он возглавлял правительство страны с 1996 по 1999 год. Всего по состоянию на 20 июля он занимает должность премьер-министра еврейского государствам 4876 дней, или более 13 лет, что является новым рекордом.

| 2019-07-20T16:14:22+00:00 20 июля 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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