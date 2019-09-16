Нетаньяху убедить Путина не удалось

Ситуация на Ближнем Востоке снова меняется и как кажется, радикально. В первую очередь это почувствовали главные союзники США — Израиль и Саудовская Аравия.

Отставка Джона Болтона означает определенный поворот американской политики. В том числе и по отношению к Ирану, Израилю и Саудовской Аравии.

Даже намеки на некоторое потепление в отношениях Вашингтона и Тегерана в Тель-Авиве вызывают вполне обоснованную тревогу. Она тем более усилились после определенной перегруппировки сил в Сирии и Ираке.

Американские санкции сильно обескровили Иран. Сколько бы его властители не хвастались, что им нефтяные и прочие ограничения нипочем и только усиливают государство, реальность оказалась прямо противоположной. Финансовые возможности поддерживать своих арабских клиентов типа ХАМАС или Хезболлы резко уменьшились. Это обстоятельство заставило Тегеран искать пути для хоть какого-то компромисса с Вашингтоном.

Трамп недавно не исключил, что ради встречи с иранским лидером Хасаном Рухани могут быть частично ослаблены антииранские санкции. На вопрос журналистов, не будут ли смягчены ограничения против Тегерана ради переговоров на высшем уровне, Трамп ответил: «Мы посмотрим, что произойдет». Однако он предупредил, что «Ирану очень и очень опасно» наращивать запасы обогащенного урана. Трамп верит, что Иран хотел бы заключить сделку: у него «огромные финансовые трудности, а санкции становятся все жестче».

С другой стороны, временный попутчик — Россия не прочь воспользоваться ослаблением своего иранского партнера и соответственно усилить свои позиции не только в Сирии, но и вообще на Ближнем Востоке.

Как ни тяжело приходится иранским властям, но их воинственность по отношению к Израилю нисколько не уменьшилась. Наоборот, наскоки ХАМАС и Хезболлы даже увеличились.

В начале сентября боевики Хезболлы обстреляли противотанковой ракетой израильский БТР возле армейской казармы у поселения Афифим. В ответ артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на протяжении почти двух часов вела огонь по южным районам Ливана. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, войска выпустили свыше 100 снарядов по тому месту, откуда было совершено нападение на израильские позиции. Инциденту предшествовали перестрелки между ЦАХАЛ и Хезболлой. Особое впечатление произвела атака израильских беспилотников на кварталы Бейрута, где находились позиции террористической организации.

Как пишет выходящая в Лондоне арабская газета Asharq Al-Awsat (Ближний Восток), по дипломатическим каналам Израиль и представители Ливана попросили Москву быть посредником и сообщили, что не хотят интенсификации конфликта. Также представители Хезболлы попросили помощи у России для предотвращения эскалации напряженности.

Этот частный факт означает, что Москва пытается вернуть себе былую роль на Ближнем Востоке и несколько изменяет свою политику в отношении Израиля. Это почувствовал Биньямин Нетаньяху на своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Как писала арабоязычная версия британской газеты The Independent, в августе Москва предотвратила израильскую атаку на позицию сирийской армии в Касьюне, где находится система ПВО С-300, а неделю спустя — на объекты в районе Кунейтры и Латакии.

Раньше Москва не замечала израильские атаки на сирийские объекты, если в них находились либо иранцы, либо курируемые ими подразделения шиитской милиции.

Такое изменение позиции Москвы заставила израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху предпринять срочный визит в Сочи. Его целью было убедить Путина не менять принятые ранее правила игры.

Однако на этот раз его миссия, которая в значительной мере носила и предвыборный характер, 17 сентября в Израиле досрочные выборы в парламент, успехом не увенчалась.

Путин достаточно твердо заявил, что не допустит какого-либо ущерба силам президента Сирии Башара Асада. В противном случае вроде бы это будет выглядеть сговором России и Израиля, что нанесет удар по отношениям Москвы с ее союзниками в регионе. Интересно, что еще совсем недавно в Кремле не замечали налетов израильской авиации в Сирии и это почему-то сговором не считалось.

Одновременно, как пишет The Independent, Путин выразил недовольство относительно действий Израиля в Ливане, так как Москва крайне негативно относится к любым нарушениям ливанского суверенитета. Президент России во время беседы с израильским премьером дал понять, что «…его обманывают по вопросу о Сирии и Ливана, что это не останется незамеченным, и предупредил Нетаньяху, что он не должен наносить удары по объектам, упомянутым в беседе».

Ситуация еще более усложняется политическим тупиком, который очень вероятно возникнет в Израиле после парламентских выборов. Согласно последним перед выборами опросам института «Маагар мохот», блок Биньямина Нетаньяху «Ликуд» может получить 33 мандата, трехпартийный блок «Кахоль-лаван» — 31. Объединенные арабы получат 12 мест, «Наш дом Израиль» (НДИ) бывших граждан СССР и стран СНГ — 9.

Это означает, что правые из «Ликуд» не смогут сформировать коалицию без поддержки арабских депутатов или религиозных ультраортодоксов.

Со своей стороны лидер НДИ Авигдор Либерман категорически не согласен на участие в коалиции ультраортодоксов и арабов — вместо этого он предпочитает правительство с участием двух крупнейших партий из обоих лагерей — правых и левых.

После прошлых выборов весной Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правительство, так как ультраортодоксы не пожелали выполнить коалиционные требования Либермана по религиозным вопросам, включавших всеобщий призыв в армию. Принципиально ситуация не изменилась. Более того, весьма вероятно, что как «Ликуд», так и «Кахоль-лаван» могут потерять по несколько мандатов, которые перейдут к более мелким партиям. Это сделает коалиционный торг еще более проблематичным.

В этих условиях Нетаньяху не склонен идти на реальное обострение положения и затевать серьезные удары по иранским объектам в Сирии и по Хезболле в Ливане. С другой стороны, Тегеран может не устоять перед соблазном нанести несколько ударов по Израилю, конечно силами своих клиентов и буквально заставить ЦАХАЛ предпринять действия в ответ. Будет ли при этом задействована авиация, зависит от очень многих условий.

В то же время в Израиле несколько раз заявляли, что нашли средства борьбы с российскими системами С-300 и С-400. Пока в Москве пребывают в уверенности, что все это не более чем бравада и считают указанные системы ПВО лучшими в мире. Если авиация ЦАХАЛ действительно имеет возможность нейтрализовать российские ПВО, то Москва рискует получить серьезнейший удар по своим амбициозным геополитическим планам.

В прошлом противостояние с Израилем как СССР, так и России не принесло Москве никаких выгод. Наоборот, были одни только провалы. Судя по всему, в Первопрестольной снова стали на путь противостояния и безоглядной поддержки арабских террористов и одиозных режимов. Недавняя история ничему не научила.