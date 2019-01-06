Нетаньяху сообщил, что обсудит с Болтоном сдерживание Ирана в свете ухода США из Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в воскресенье вечером усилия по сдерживанию иранской агрессии в регионе в свете решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии и в продолжение пятничного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании правительства еврейского государства в воскресенье.

«Сегодня вечером [6 января] я встречусь с советником по национальной безопасности США, старым другом Джоном Болтоном. Я обсужу с ним усилия по сдерживанию иранской агрессии в нашем регионе, ситуацию в Сирии в свете решения президента Трампа и в продолжение моего разговора с президентом Путиным, а также углубление постоянно укрепляющегося оперативно-разведывательного сотрудничества между Израилем и Соединенными Штатами», — сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия. «Наша позиция ясна: мы продолжаем действовать против создания иранского военного плацдарма в Сирии, в том числе и в эти дни», — продолжил премьер. «Мы выступаем против всех, кто угрожает или пытается угрожать безопасности Израиля», — добавил Нетаньяху.

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