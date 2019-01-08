Нетаньяху считает расследование против себя предвзятым

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предвзятым расследование, которое ведется против него в связи с несколькими уголовными делами.

В начале декабря полиция рекомендовала генпрокуратуре предъявить обвинения в коррупции Нетаньяху и его супруге Саре по итогам расследования дела об их отношениях с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Безек». Нетаньяху проходит подозреваемым еще по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить ему те же обвинения — во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Во всех случаях премьер настаивает на своей невиновности.

«Расследование против меня — предвзятое», — сказал Нетаньяху, выступая со специальным заявлением в телеэфире.

Он подчеркнул при этом, что «судебная система является одной из основ израильской демократии».

Нетаньяху сообщил, что пытался добиться очной ставки с государственными свидетелями, но полицией было ему в этом отказано.

«Мне нечего бояться, мне нечего скрывать, я повторяю мое требование очной ставки с государственными свидетелями, пусть хоть в прямом эфире», — сказал он.

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