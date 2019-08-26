Нетаньяху распорядился построить 300 домов в поселении на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал в понедельник распоряжение создать новый район на 300 единиц жилья в еврейском поселении Долев на Западном берегу реки Иордан, где 23 августа в результате подрыва брошенного палестинскими радикалами самодельного взрывного устройства погибла израильтянка. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня утром (понедельник, 26 августа 2019 года) поручил генеральному директору канцелярии премьер-министра представить на утверждение в комиссию по планированию на его следующем заседании проект создания нового района в населенном пункте Долев на 300 единиц жилья», — говорится в сообщении.

«Мы укрепим наши корни и ударим по нашим врагам. Мы будем продолжать укреплять и развивать поселения», — заявил премьер.(РИА Новости)