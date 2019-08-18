Нетаньяху раскрыл цель своего визита на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение, передает РИА Новости.

Поездка планируется на 18-20 августа — примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В эти даты Нетаньяху посетит Киев, где «встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яре и примет участие в других мероприятиях».

«Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского. Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется», — сказал Нетаньяху журналистам перед отлетом в Киев.