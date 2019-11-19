Нетаньяху провел телефонные переговоры с Трампом после решения США по еврейским поселениям

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, лично выразив ему признательность за решение администрации США об отказе от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом глава правительства сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

Ранее Нетаньяху в распространенном заявлении поблагодарил Трампа, госсекретаря США Майкла Помпео и американскую администрацию за решение по израильским поселениям, однако о телефонных переговорах между премьером и главой Белого дома не сообщалось.

«Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость, — отметил Нетаньяху. — Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп поступил так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим».

«Я сказал президенту Трампу, что мы (евреи — прим. ТАСС) не на чужой земле, — подчеркнул премьер-министр. — Это наша родина уже более 3 тыс. лет». При этом Нетаньяху подчеркнул, что шаг США «не мешает переговорам» с палестинской стороной. «Напротив, это способствует миру, потому что невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи», — добавил глава правительства еврейского государства.(ТАСС)