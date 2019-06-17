Нетаньяху призвал ответить санкциями на отказ Ирана от обязательств

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество немедленно ужесточить санкции против Ирана, если тот выполнит угрозу дальнейшего отказа от обязательств, предусмотренных атомной сделкой, передает РИА Новости.
Заявление прозвучало после того, как Организация атомной энергии Ирана объявила о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.
«Если Иран выполнит свои угрозы, международное сообщество должно немедленно задействовать санкционный механизм», — цитирует Нетаньяху радиостанция «Кан».
«Израиль не позволит Ирану обрести ядерное оружие», — добавил он.
| 2019-06-17T16:48:27+00:00 17 июня 2019, 19:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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