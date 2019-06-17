Нетаньяху призвал ответить санкциями на отказ Ирана от обязательств

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество немедленно ужесточить санкции против Ирана, если тот выполнит угрозу дальнейшего отказа от обязательств, предусмотренных атомной сделкой, передает РИА Новости.

Заявление прозвучало после того, как Организация атомной энергии Ирана объявила о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.