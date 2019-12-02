Нетаньяху пристыдил Европу из-за Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал европейские государства поддержать санкции США в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте главы израильского правительства.

Нетаньяху назвал «постыдными» попытки обойти секционную политику США. Он заявил, что Европа «спешит ублажить Иран еще большими уступками».

По мнению израильского премьера, европейские государства должны сменить курс и «нарастить давление» на Иран.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми из-за ограничения выхода в интернет на фоне массовых протестов в стране.