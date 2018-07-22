Нетаньяху пригрозил в семь раз сильнее ударить по Газе

Израиль готов при необходимости в семь раз сильнее ударить по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Военной силой, экономическими санкциями и угрозой проведения новой масштабной операции в анклаве Израиль добивается прекращения обстрелов, пограничных беспорядков и запусков воздушных шаров с горючими веществами.
«На выходных мы нанесли очень мощный удар по ХАМАС. Если потребуется, то мы атакуем их с семикратной силой», — сказал Нетаньяху, пишет ria.ru.
Высокопоставленный источник в Иерусалиме рассказал РИА Новости, что просьба о прекращении огня исходила от ХАМАС, который согласился на израильские требования, включая отказ от запусков зажигательных шаров.31 просмотров