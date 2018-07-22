Нетаньяху пригрозил в семь раз сильнее ударить по Газе

Израиль готов при необходимости в семь раз сильнее ударить по правящему в секторе Газа движению ХАМАС, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Военной силой, экономическими санкциями и угрозой проведения новой масштабной операции в анклаве Израиль добивается прекращения обстрелов, пограничных беспорядков и запусков воздушных шаров с горючими веществами.

«На выходных мы нанесли очень мощный удар по ХАМАС. Если потребуется, то мы атакуем их с семикратной силой», — сказал Нетаньяху, пишет ria.ru.

Высокопоставленный источник в Иерусалиме рассказал РИА Новости, что просьба о прекращении огня исходила от ХАМАС, который согласился на израильские требования, включая отказ от запусков зажигательных шаров.

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| 2018-07-22T22:20:12+00:00 22 июля 2018, 22:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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