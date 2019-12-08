Нетаньяху пригрозил масштабной операцией в секторе Газа

Израиль готов пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме.

«Мы имеем дело с непосредственной угрозой со стороны сектора Газа и при необходимости готовы провести масштабную антитеррористическую операцию», — распространила высказывания премьера его канцелярия. «Не будет никаких договоренностей [о прекращении огня в секторе Газа], пока не прекратятся запуски ракет. Если же обстрелы продолжатся, будет проведена убедительная операция», — предупредил Нетаньяху.

В субботу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории. Все они были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ Армия обороны Израиля нанесла ночью серию авиаударов по позициям радикального движения ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.