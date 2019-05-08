Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана, объявившего о частичном отказе от обязательств «атомной сделки».
«Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие», — сказал глава правительства, выступая на одной из церемоний Дня павших воинов и жертв терактов.
Ранее стало известно, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о своем решении «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры.(РИА Новости)