Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана, объявившего о частичном отказе от обязательств «атомной сделки».

«Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие», — сказал глава правительства, выступая на одной из церемоний Дня павших воинов и жертв терактов.