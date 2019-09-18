Нетаньяху пообещал начать переговоры по созданию «сильного сионистского правительства»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие дни начнет переговоры по созданию «сильного сионистского правительства», но считает необходимым дождаться публикации официальных результатов парламентских выборов, состоявшихся 17 сентября. Соответствующее заявление он сделал на встрече со сторонниками в предвыборном штабе возглавляемой им партии «Ликуд»в Тель-Авиве. Выступление премьера транслировали основные каналы израильского ТВ.

«В ближайшие дни мы начнем переговоры, чтобы создать сильное сионистское правительство. Нам необходимо правительство, которое продолжит выступать за то, что Израиль — государство еврейского народа. Я уже говорил на эту с лидерами правых партий», — сказал Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что Израиль стоит перед «огромными вызовами». «Мы постоянно противостоим и действуем против Ирана без страха, скоро президент США Дональд Трамп представит свой план (по урегулированию палестино-израильского конфликта — прим. ТАСС), который определит будущее Израиля, и мы должны гарантировать, что наши достижения, ради которых мы работали, будут сохранены», — продолжил он.