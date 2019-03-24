Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны

«Я собираюсь говорить с Трампом о Голанских высотах, его исторической декларации, о Сирии, о продолжении давления на Иран, о санкциях, которые они восстановили и собираются ввести, о беспрецедентном сотрудничестве между нами в области безопасности и разведки», — сказал премьер-министр перед вылетом.