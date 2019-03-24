Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства, передает РИА Новости.
В очередной раз пойдя против международного консенсуса, кодифицированного в резолюциях ООН, американский лидер в четверг написал в микроблоге Twitter, что для Соединенных Штатов настало время предпринять такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом. Местные СМИ предполагают, что соответствующий документ может быть подписан во время визита Нетаньяху, который планирует дважды — в понедельник и вторник — встретиться с хозяином Белого дома.
«Я собираюсь говорить с Трампом о Голанских высотах, его исторической декларации, о Сирии, о продолжении давления на Иран, о санкциях, которые они восстановили и собираются ввести, о беспрецедентном сотрудничестве между нами в области безопасности и разведки», — сказал премьер-министр перед вылетом.