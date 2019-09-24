Нетаньяху поддержал Трампа, призвав усилить давление на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа на трибуне ООН и призвал мировое сообщество усилить давление на Иран, передает РИА Новости.
«Британия, Франция и Германия сказали, что Иран ответственен за последние атаки на Саудовскую Аравию. Дайте мне высказаться от имени Израиля, очень просто: Иран сделал это… Израиль знает, как защитить себя от такого типа агрессии. Мы призываем всех членов международного сообщества присоединиться к попыткам президента США усилить давление на Иран. Это единственный способ остановить иранскую агрессию» — сказал Нетаньяху в специальном видеообращении, которое разместил на своих официальных страницах в социальных сетях.
Дональд Трамп заявил во вторник, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, что об отмене санкций против Ирана речь не идет, они будут лишь ужесточаться, пока Тегеран не изменит поведение
| 2019-09-24T22:52:08+00:00 25 сентября 2019, 00:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss