Нетаньяху поддержал Трампа, призвав усилить давление на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа на трибуне ООН и призвал мировое сообщество усилить давление на Иран, передает РИА Новости.
«Британия, Франция и Германия сказали, что Иран ответственен за последние атаки на Саудовскую Аравию. Дайте мне высказаться от имени Израиля, очень просто: Иран сделал это… Израиль знает, как защитить себя от такого типа агрессии. Мы призываем всех членов международного сообщества присоединиться к попыткам президента США усилить давление на Иран. Это единственный способ остановить иранскую агрессию» — сказал Нетаньяху в специальном видеообращении, которое разместил на своих официальных страницах в социальных сетях.
Дональд Трамп заявил во вторник, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, что об отмене санкций против Ирана речь не идет, они будут лишь ужесточаться, пока Тегеран не изменит поведение