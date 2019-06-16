Нетаньяху обвинил Иран в нападении на танкеры

Израильский премьер,Биньямин Нетаньяху обвинил иранскую сторону в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нетаньяху назвал этот поступок Ирана «агрессией» и обратился к «миролюбивым странам» с просьбой поддержать позицию США и обеспечить свободу судоходства в международных водах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

| 2019-06-16T22:55:44+00:00 16 июня 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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