Нетаньяху обсудит с Помпео противодействие Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал противодействие иранской угрозе в регионе и признание США израильского суверенитета над Иорданской долиной одними из ключевых тем на предстоящей встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Лиссабоне.
«Я отправляюсь в Лиссабон на встречу с премьер-министром Португалии, но главной целью моей поездки является встреча с Майком Помпео. Я на днях побеседовал с президентом (США) Трампом. В первую очередь речь шла об Иране. И эта беседа продолжится с Помпео. Она сосредоточится на Иране и еще двух вопросах: это оборонительный союз с США, который я намерен продвигать, и будущее американское признание израильского суверенитета над Иорданской долиной. Это очень важные вопросы, и я все время ими занимаюсь», — заявил премьер-министр журналистам в аэропорту имени Бен Гуриона перед вылетом в Лиссабон.(РИА Новости)
| 2019-12-04T15:07:26+00:00 4 декабря 2019, 18:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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