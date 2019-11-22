Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.

«То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений», — сказал Нетаньяху.

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам.

Отмечается, что премьер-министр обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в том числе и во взяточничестве.

| 2019-11-22T09:41:49+00:00 22 ноября 2019, 08:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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