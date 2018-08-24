Нетаньяху назвал ошибкой решение ЕС выделить Ирану финансовую поддержку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на общей пресс-конференции с премьер-министрами трех стран Балтии в Вильнюсе осудил решение Еврокомиссии выделить финансовую поддержку Ирану.
В четверг Европейская комиссия одобрила первый пакет в размере 18 миллионов евро для финансирования проектов в поддержку устойчивого экономического и социального развития в Иране. Это первый пакет из более широкого набора проектов для Ирана общим объемом 50 миллионов евро.»Я считаю, что вчерашнее решение ЕС выделить 18 миллионов евро Ирану является большой ошибкой», — сказал Нетаньяху а конференции.

По его словам, выделенные средства, скорее всего, пойдут не по назначению. «Это решение только побудит Иран осуществлять ядерную программу, которая откроет путь к созданию ядерного оружия. Все страны должны объединиться для того, чтобы возобновить санкции по отношению к Ирану, с целью остановить агрессию и террористическую деятельность», — сказал он.

РИА Новости

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| 2018-08-24T17:33:13+00:00 24 августа 2018, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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