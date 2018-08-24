Нетаньяху назвал ошибкой решение ЕС выделить Ирану финансовую поддержку

В четверг Европейская комиссия одобрила первый пакет в размере 18 миллионов евро для финансирования проектов в поддержку устойчивого экономического и социального развития в Иране. Это первый пакет из более широкого набора проектов для Ирана общим объемом 50 миллионов евро.»Я считаю, что вчерашнее решение ЕС выделить 18 миллионов евро Ирану является большой ошибкой», — сказал Нетаньяху а конференции.

По его словам, выделенные средства, скорее всего, пойдут не по назначению. «Это решение только побудит Иран осуществлять ядерную программу, которая откроет путь к созданию ядерного оружия. Все страны должны объединиться для того, чтобы возобновить санкции по отношению к Ирану, с целью остановить агрессию и террористическую деятельность», — сказал он.

РИА Новости