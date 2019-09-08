Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Haaretz.

Как отмечается, это произошло в ходе заседания, где он рассказывал о визите в Британию.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — отметил Нетаньяху.

Уточняется, что премьера сразу поправили, на что он улыбнулся и сказал, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.

| 2019-09-08T20:53:30+00:00 8 сентября 2019, 23:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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