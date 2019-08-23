Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак

Налеты на объекты, которые, по данным СМИ, могли использоваться для переброски оружия в Сирию и Ливан, фиксируются со второй половины июля. Последний из них произошел во вторник, вызвав пожар на складе боеприпасов народного ополчения на авиабазе аль-Бакр в иракской провинции Салах-эд-Дин.

В ходе интервью русскоязычному Девятому телеканалу Нетаньяху спросили, действует ли Израиль в Ираке, «когда требуется».

«Мы действуем и не только, если требуется. Мы действуем на многих фронтах, противостоя государству, которое стремится нас уничтожить. Разумеется, я предоставил свободу действий и дал распоряжение силам безопасности делать все, что нужно, чтобы сорвать эти иранские инициативы», — сказал он. «Я возглавлял и во многих аспектах до сих пор возглавляю мировые усилия по нейтрализации иранской угрозы», — добавил глава израильского правительства.

Иракские представители, включая замглавы народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис, обвинили в авиаударах израильские беспилотники, которые, по их данным, действуют в координации с ВВС США.