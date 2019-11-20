Нетаньяху: «Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что ударом по Сирии власти еврейского государства продемонстрировали, что намерены отвечать на атаки своей территории.

«Я дал понять, что тем, кто причиняет нам вред, мы нанесем вред в ответ», — написал глава правительства в своем Twitter. «Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля», — добавил Нетаньяху.

Израильские самолеты атаковали десятки позиций сирийской армии и батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в соседней стране в ответ на осуществленный днем ранее ракетный обстрел своей территории, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.

 

| 2019-11-20T12:13:52+00:00 20 ноября 2019, 13:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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