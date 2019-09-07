Нетаньяху: «ХАМАС несет ответственность за любые агрессивные действия с территории сектора Газа»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, занимающий также пост министра обороны заявил, что израильские вооруженные силы будут жестко реагировать на любые попытки нанести ущерб гражданским лицам или военнослужащим.

«ХАМАС несет ответственность за любые агрессивные действия с территории сектора Газа», — говорится в заявлении премьер-министра. Пресс-служба, распространившая заявление Нетаньяху, сообщила, что в течение всей субботы премьер-министр следил за оперативной ситуацией на границе с сектором, находясь в плотном взаимодействии с армейским командованием.