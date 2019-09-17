Нетаньяху дал интервью в день выборов, несмотря на законодательный запрет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на законодательный запрет, продолжает давать интервью СМИ в день выборов, а также призывает в Twitter сторонников голосовать, передает РИА Новости.

Согласно израильскому законодательству, предвыборная агитация по радио и телевидению должна быть завершена в 19.00 в день, предшествующий выборам. Тем не менее в день выборов Нетаньяху дал интервью радиостанции «Коль Хай». Действующий премьер также проводит прямые трансляции в Facebook и активно публикует сообщения в Twitter , призывая сторонников голосовать.

«Правые избиратели, вы сошли с ума? Выходите сейчас голосовать за «Ликуд», чтобы остановить левое правительство с арабскими партиями», — говорится в одном из сообщений главы правительства.