Нетаньяху дал интервью в день выборов, несмотря на законодательный запрет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на законодательный запрет, продолжает давать интервью СМИ в день выборов, а также призывает в Twitter сторонников голосовать, передает РИА Новости.
Согласно израильскому законодательству, предвыборная агитация по радио и телевидению должна быть завершена в 19.00 в день, предшествующий выборам. Тем не менее в день выборов Нетаньяху дал интервью радиостанции «Коль Хай». Действующий премьер также проводит прямые трансляции в Facebook и активно публикует сообщения в Twitter, призывая сторонников голосовать.
«Правые избиратели, вы сошли с ума? Выходите сейчас голосовать за «Ликуд», чтобы остановить левое правительство с арабскими партиями», — говорится в одном из сообщений главы правительства.
Такой же прием, который получил название «гевалт-кампания» (от «гевалт» (идиш) – шум, галдеж), Нетаньяху использовал для мобилизации сторонников на выборах в апреле этого года и четыре года назад.