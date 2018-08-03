Нет санкциям конца

Судя по реакции российской власти, принятие санкций со стороны западных стран есть нечто не то, что желательное, но очень полезное для народного хозяйства России. Одно остается непонятным. Почему рубль и биржевые индексы реагируют нервно и падают.

Похоже, что не все хорошо из-за санкций, если в Москве все время говорят об их отмене или, хотя бы, некотором сворачивании. Эта проблема обсуждалась на встрече президентов России и США в Хельсинки, но решения нет. К тому же при всем желании поладить с Путиным, Трамп весьма ограничен в этом вопросе конгрессом. Практика показывает, что санкционный режим отменять и ослаблять конгрессмены и сенаторы не спешат. Как показывает история с поправкой Джексона-Веника, на это уходят не годы, а десятилетия.

И вот из Европы и США пришло два очень печальных в смысле санкций сообщения.

В Брюсселе послы стран ЕС приняли решение ввести санкции против шести российских компаний, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив. Под санкции Евросоюза попали судостроительный завод «Залив», Институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж-Мост», «Строймонтаж», «Мостотрест» и АО «ВАД».

Интересный временной лаг между открытием автомобильного движения по мосту 16 мая и введенными санкциями. Очевидно, во-первых, до этого были подтверждены уже ранее введенные ограничения и, во-вторых, стало очевидным, что политической опоры тех в Европе, кто призывает к отказу от санкций, в официальных сферах нет. К тому же с учетом непростых отношений с Вашингтоном Брюсселю приходится следовать общей политике.

И, наконец, в-третьих, Независимо от субъективных поползновений президента Трампа в американском истеблишменте усиливается неприятие российского руководства, что подкрепляется опасениями многих конгрессменов и сенаторов, что вмешательство Москвы в процесс выборов в ноябре может им стоить места на Капитолийском холме. Отсюда все возрастающая жесткость американских законодателей по вопросу антироссийских санкций.

Эти и другие компоненты политического развития просто не оставили выбора европейским чиновникам и правительствам в отношении расширения крымских санкций.

То, что Вашингтон намерен ужесточать свою санкционную политику стало ясно в очередной раз после издания государственным департаментом «Крымской декларации». В ней кодифицировано категорическое непризнание аннексии Крыма. При этом данный документ сравнивали с другим — с так называемой «Декларацией Уэллеса» 1940 года о непризнании вхождения стран Балтии в состав СССР. И даже в период союзничества во Второй мировой войне США не отказались от этой декларации и сразу признали независимость Латвии, Литвы и Эстонии как только они вышли из СССР в 1991 году.

Хотя в Европе подобных деклараций не принимали, но действуют аналогично и при всей символичности расширения крымских санкций они показывают неизменность курса европейской политики. Реальный результат в экономике и финансах пока не очень просматривается, но юридически статус закрепляется, и его отмена постоянно затрудняется. В Москве это понимают и серьезно нервничают.

Очень важный и крайне неприятный для российского руководства факт. Так называемые пророссийские государства при всех заявлениях их политиков и даже действующих министров никак не препятствуют прохождению уже принятых и новых санкций.

При этом на федеральных телеканалах каждый день рассказывают, что европейский и американский бизнес буквально стонет от антироссийских санкций и требует их отмены или смягчения, но действительность прямо противоположная. Или в главных европейских столицах политики глухи к своему бизнесу, во что верится с трудом, или не так он уже и стонет. Ни руководство Венгрии, ни Чехии, ни Греции, ни новое правительство Италии, члены которого также высказывались против продления санкций, так и не предприняли никакие конкретные действия, не пошли против общеевропейского течения. При этом решения в ЕС принимаются консенсусом и даже одного против, было бы достаточно, чтобы не усиливать санкции, пусть и в относительно небольшом формате.

Общий взаимный ущерб от санкционной политики для России и ЕС, начиная с 2014, оценивается в €100-150 млрд, из которых примерно 60% приходится на Россию, остальные 40% — на европейскую экономику. Вроде бы цифры не такие уже и далекие. Тем не менее, €60-90 млрд. для России гораздо весомее, чем €40-60 для европейских стран. Поэтому фальшивый оптимистичный тон российской пропаганды не может скрыть того факта, что более слабая экономика России гораздо больше теряет от санкций, чем западные страны. Отсюда следует, что не так уже неправы те на Западе, которые настаивают на ужесточении санкций. Москва понимает только язык силы и только в этом случае с ней можно вести какие-либо предметные переговоры.

Еще одна приближающаяся московская проблема — новые санкции, которые планируют принимать американский конгресс. Здесь не только экономика, но уже финансы, при этом государственные.

Сенаторы республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер, Джон Маккейн, а также демократы Роберт Менендес, Бен Кардин а также Джин Шахин предполагают в ближайшее время внести проект санкционного билля. Он включает ужесточение санкций против «энергетического и финансового секторов России», усиление мер против «российских олигархов и полугосударственных структур». Пункт о «санкциях против российского суверенного долга», который, как нетрудно предположить, означает запрет на операции с российским долговыми бумагами. Тем самым будет фактически закрыт западный финансовый рынок. Законопроект еще не внесен, а курс рубля отреагировал достаточно нервно понижением по отношению к доллару и евро.

По мнению аналитиков российского представительства Citigroup, рубль может упасть на 15%, до 72–73 руб. за доллар, если США введут санкции против государственного долга России. Как пишет Bloomberg, «Несмотря на то, конгресс США ушел на каникулы, и новые санкции едва ли введут в ближайшее время, сохраняется риск, что такие ограничения могут ввести позднее. Дополнительный отток капитала, связанный с таким событием, может в итоге ослабить рубль».

О направленности предполагаемого законопроекта рассказал Линдси Грэм. «Действующий санкционный режим не может удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы. Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина до тех пор, пока он не прекратит вмешательство в избирательный процесс в США, не откажется от кибератак против американской инфраструктуры, не покинет Украину и не оставит попытки создания хаоса в Сирии».

Отсюда следуют политические последствия для отношений западных стран и России.

Усиление санкционного режима существенно снижает возможности дипломатических маневров Кремля. Если его отношения с США, а потом и европейскими странами, будут и далее ухудшаться, то выбор альтернатив очень небольшой. Либо к Китаю в роли младшего партнера, либо брататься с Ираном и вступать в конфронтацию с Вашингтоном, Брюсселем, Тель-Авивом и Эр-Риадом, в дальнейшем и с Каиром.

Что и говорить, перспективы явно не блестящие. Есть и другой вариант. Прекратить агрессивный курс и перейти к политике взаимопонимания.

Для этого нужно преодолеть имперские комплексы, а к этому российский правящий класс и президент страны не готовы. Сползание к конфронтации продолжится. Санкциям конца не предвидится.

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