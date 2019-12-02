Нет ни знаний, ни умений: всего 33% экономически активного населения Азербайджана имеют квалификацию

Несмотря на то, что недостатка в рабочей силе в стране нет, найти квалифицированных работников совсем непросто. По словам заведующего отделом политики занятости Министерства труда и социальной защиты населения Эльнура Сулейманова, одна из важных проблем заключается в том, что, несмотря на растущий интерес молодежи к образованию, много молодых людей не продолжает образование после окончания средней школы. В настоящее время квалификацию имеют всего 33% экономически активного населения, сообщает АПА. Эти люди после окончания средней школы либо поступили в профессиональную школу, либо в вуз.

Глава Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов заявил #, что наши ПТУ находятся в плачевном состоянии. Они выпускают специалистов на уровне 70-ых годов прошлого века.

«На рынке труда требуются разные работники. Не все люди должны обязательно получать высшее или среднетехническое образование. Не хватает квалифицированной рабочей силы. Когда в столице был строительный бум, не могли найти электромонтеров для установки современных осветительных приборов, и пришлось приглашать их из-за границы»,– сказал он.

По словам эксперта, Министерство труда должно больше внимания уделять курсам переквалификации. Обучение необходимо проводить быстро и по особой методике. С.Мамедов отметил, что хотя курсы переквалификации в стране есть, неизвестна их эффективность и охват по стране.

«Кстати, среди неквалифицированной рабочей силы есть и квалифицированная, просто этот факт нигде не зафиксирован. Много людей,– говорит эксперт,– получают квалификацию не путем обучения в техникумах, ПТУ или вузах, а становясь учениками у мастеров, учатся на парикмахера, швею, токаря и т.д. Когда мы нанимаем сантехника или слесаря, мы не просим у него подтверждения его образования, нам важны его знания и умения. Например, можно провести опрос среди тех, кто занимаются ремонтом автомобилей, учился ли кто-то по этому поводу в каком-то образовательном заведении, и ответ будет отрицательным. Но это не делает всех таких работников неквалифицированными»

Таких людей нужно сертифицировать на добровольных началах, и для этого необходимо создать специальную структуру, отмечает С.Мамедов. Тогда цифра квалифицированных работников в стране резко изменится в сторону увеличения. Приведенные официальные цифры, по его убеждению, реальной ситуации не отражают.

Экономист, исполнительный секретарь движения «Республиканская альтернатива» (REAL) Натиг Джафарли отметил #, что причина такого положения дел в институциональных проблемах.

«Еще до Первой Мировой Войны в Германии большим производственным компаниям нужны были специалисты, и они занимались их подготовкой. Для них производили тренинги, и такой подход стал мостом между производителем и учебным процессом. Наша страна мало что производит, потому наладить такие мосты и не получается»,–сказал он.

Есть еще одна сторона вопроса: в современном мире быстро меняется потребность в тех или иных профессиях. 75% ныне существующих профессий, по словам экономиста, исчезнут в обозримом будущем.

В Азербайджане не занимаются анализом того, какие профессии будут нужны через 10 лет, каких квалифицированных специалистов нужно готовить уже сейчас. А вот в Европе и в США такое планирование есть, говорит Н.Джафарли.

Мы потеряли профессиональное обучение после 8 класса, которое было распространено в СССР. Об этом # сказал председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Вообще, молодые люди должны оканчивать школу, приобретя за годы учебы специальность. Если они не поступят в вуз, то всегда смогут заработать себе на жизнь. Высшее образование у нас часто носит формальный характер. Сколько человек после окончания вузов устроились по специальности? Немногие. Есть структуры, которые должны заниматься стратегическим планированием и анализом рынка труда»,–заявил он.

В стране мало климатологов, нет специалистов по квантовой, ядерной физике, эти предметы, по его словам, даже некому преподавать. Мало специалистов в области черной и цветной металлургии. «Государство должно задуматься над этим. Надо готовить нужные кадры и заинтересовывать их в работе, предлагая хорошую зарплату, жилье»,– считает эксперт.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов удивился приведенной цифре:

«Непонятно, откуда ее взяли? И что конкретно имеется в виду – диплом или профессиональные навыки? Нельзя привязывать одно к другому. У нас где-то 40 тысяч человек ежегодно оканчивает вузы. Но диплом сам по себе ничего не значит».

Квалифицированных работников в стране, по его мнению, немало, и, как правило, они неплохо трудоустроены. Основной показатель наличия квалификации – востребованность.