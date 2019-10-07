«Нет капитуляции!»

В воскресенье, в самом центре Киева, на Майдане Независимости прошло вече против реализации «формулы Штайнмайера». Напомню, что 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали «формулу Штайнмайера». После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит в «нормандском формате», а боевики «ДНР» и «ЛНР» начали выдвигать Украине условия по поводу проведения местных выборов.

Огромное количество людей в Украине считают ее капитуляцией перед Россией. Словам президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, пытающихся убедить общественность в том, что все не так критично, не верят. Тем более, что российская сторона не скрывает своего желания поскорее реализовать этот план. Вот и президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политического мужества для урегулирования ситуации на Донбассе.

Эти слова уж точно не сыграли в пользу Зеленского. Тем более, что в окружении нового главы украинского государства есть немало откровенно ненавистных общественности фигур, которые своими словами и действиями стремительно снижают рейтинг Зеленского, который пока достаточно высок. Правда, ключевое слово тут «пока». Новая власть ведь уже умудрилась осуществить шаги, приведшие к тому, что люди вышли на Майдан спустя всего несколько месяцев после убедительной победы Зеленского и оперативно созданной партии «Слуга народа» на президентских и, соответственно, парламентских выборах.

Такие темпы мобилизации протестного электората не снились даже Виктору Януковичу. Замечу также, что на воскресное вече в Киеве, по данном полиции, пришло около 10 тысяч человек. На митинги собрались также люди во Львове, Ужгороде, Харькове и Днепре. Везде звучал лозунг «Нет капитуляции». В Киеве же, протестовавшие пришли к зданию Верховной Рады и Офиса президента. Кроме того, на Майдане Независимости объявили о создании движения сопротивления капитуляции.

«С целью противодействия капитуляции и защиты государственности ветераны, волонтеры, ученые, эксперты, журналисты, общественные организации и активисты создали общественное надпартийное движение сопротивления капитуляции», — говорится в резолюции, зачитанной на Майдане. Участники вече призвали фракции «Голос», «Евросолидарность» и «Батькивщина» создать в Верховной Раде еще одну оппозиционную платформу — «Нет капитуляции» и наладить работу с движением сопротивления.

Все это говорит о том, что проблемы у президента Зеленского только начинаются. Игнорировать общественное мнение в Украине не удавалось ни одному президенту этой страны. А недооценка этого фактора сыграла фатальную роль в судьбе уже упоминавшегося Виктора Януковича. Увы, новая украинская власть повторяет ошибки. Так, глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что акция «Нет капитуляции» в Киеве была организована за деньги.

На своей странице в Фейсбук глава ОП разместил скриншот сообщений, в которых за участие в акции против капитуляции предлагают деньги. «Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу»,- написал Богдан. То был намек на пятого президента Украины Петра Порошенко, против которого сейчас возбуждаются все новые уголовные дела. Замечу, что Порошенко был среди участников вече в Киеве. К нему подходили люди, благодарили за то, что он сумел сохранить Украину, отвести от нее огромные угрозы, не пошел на капитуляцию.

Многие украинские политики предлагали действующему президенту Зеленскому, который так любит говорить о своей близости к народу, также посетить воскресное вече, ответить на вопросы общественности. Но, он этого не сделал. А тут еще и Богдан все усугубил своим скандальным заявлением. В частности, активисты, которые увидели пост Богдана и в это время проводили митинг под Офисом президента, начали скандировать лозунги о его отставке. Кроме того, они пообещали на следующей неделе провести отдельную акцию за отстранение Богдана от должности главы ОП.

Кстати, риторика Богдана очень напоминает ту, которой «блистали» Виктор Янукович и его окружение. Они также пытались уверить себя и весь мир в том, что акции протеста на Майдане были проплачены. Чем все это для них закончилось, все прекрасно помнят. Ждет ли Зеленского и его окружение такой же финал? Еще месяц назад такое предположение вызвало бы смех. Но, сейчас все выглядит далеко не так однозначно. Понимает ли это сам Зеленский? Время покажет.