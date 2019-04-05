Несрин Джавадзаде впервые снялась в азербайджанском фильме: эксклюзивное интервью с известной актрисой

Несрин Джавадзаде — первая азербайджанка, попавшая на обложку журнала «Esquire» и единственная, кому удалось покорить турецкий кинематограф. Каждый ее шаг активно обсуждается в соцсетях, ее наряды вызывают восхищение, ей приписывают романы с суперзвездами, но одно остается неопровержимым: Несрин – талантливая актриса и признанная красавица, называют ее не иначе как «турецкая Моника Беллучи».

В рейтингах самых красивых азербайджанок мира она в первой пятерке.

На этой неделе актриса буквально на один день приехала в Баку, чтобы сняться в азербайджанском фильме.

Все подробности – в эксклюзивном интервью Несрин Джавадзаде £:

— Это ваши первые съемки в Азербайджане. Что за проект, чем он вас привлек?

— Меня пригласили принять участие в короткометражном фильме, посвященном выдающемуся азербайджанскому писателю Исмаилу Шихлы. В этом году мы отмечаем 100-летие великого писателя, и, конечно же, я с радостью приняла это приглашение. Сценарий фильма очень интересный. Он основан на последнем романе Исмаила Шихлы Ölən dünyam («Мир мой умерший»). Мне посчастливилось сниматься с младшим сыном народного писателя – Фаррухом Шихлинским.

— Можете ли раскрыть детали своей роли?

— Так как работа над фильмом находится в разгаре, я бы не хотела раскрывать интригу. Скажу лишь то, что роль стала для меня знаковой. Судьба героини фильма мне не чужда, а моментами даже очень близка. Моя семья переехала из Баку в Стамбул, когда мне было 11 лет. В фильме есть много параллелей с моей жизнью. Я бы даже сказала, что участие в этом проекте стало для меня своего рода возвращением в прошлое. Это неописуемое чувство, когда вдруг какой-то запах, слово, или чей-то смех способны перекинуть тебя назад, в детство, ведь мои корни – это родной Азербайджан, а Родина навсегда в сердце человека, куда бы его не занесла судьба.

— Ваша судьба занесла вас в сердце турецкого кинематографа. Не многие знают, что в свое время вы отказались от участия в известном сериале «Великолепный век». Почему?

— На тот момент я была задействована в других проектах. Если вы спросите меня, пожалела ли я впоследствии об этом, честно признаюсь, что порой меня одолевают такие мысли, учитывая, что «Великолепный век» — это далеко не единственный упущенный мною счастливый случай.

Актеры живут овациями. Я понимаю, что участие в сериалах, обреченных на популярность, сделало бы меня более известной актрисой. Иногда думаю, что, возможно, не нужно было отказываться от этих предложений. Но потом понимаю, что наряду с этим, я осуществила другие мечты, снялась в фильмах, которые были интересны мне. Возможно, пока я осуществляла свои мечты, наделала кучу ошибок. Но это был осознанный выбор.

— Успех, тем не менее, не обошел вас стороной. Вы получили две престижные награды «Алтун портагал» за фильмы «Güzel günler göreceğiz» и «Kuzu»…

— Мой самый любимый фильм, который я всегда с большим удовольствием пересматриваю, это – «Летят журавли» Михаила Калатозова. Такие фильмы – это своего рода мастер-класс, высший пилотаж в кинематографе. Что касается фильмов «Güzel günler göreceğiz», «Kuzu», или «Dilber’in sekiz günü», то я бы сравнила эти фильмы со стрелой, выпущенной в будущее.

Это фильмы, которые остаются навсегда, которые будут смотреть еще долго и после смерти актера. Да, я могла бы быть сегодня намного популярней. Но это не означало бы, что обо мне вспомнят спустя много лет.

При всем этом, я нисколько не умаляю достоинства сериалов. Я и сама снималась в некоторых сериалах. Один из последних – «Bizim hikaye» с участием Хазал Кая и Бурак Дениз. Это адаптация британского оригинала Shameless.

— Из Азербайджана часто поступают предложения?

— За последние пару лет было несколько предложений. Но у меня очень плотный график, мне сложно вырваться даже на несколько дней. В Турции я привыкла к другому ритму работы.

Я не говорю, что где-то хуже, а где-то лучше. Нет. Просто я привыкла работать как минимум по 12 часов в день, при этом поминутно зная свое расписание: когда перерыв на обед, когда приедет машина и заберет на другую локацию, когда время выпить чашечку кофе и т.д.

В Турции очень строго соблюдают правила и режим на съемочной площадке. Есть даже специальные люди, которые, в случае съемок на многолюдных площадках стоят и строго следят за тем, чтобы никто из толпы не снимал происходящее на камеру телефона.

Но еще больше строгости или точности — не знаю даже как правильно назвать — я увидела на съемках в Праге, где снималась в американском криминально-драматическом телесериале «Legends» с Шоном Бином в главной роли.

Мне за год до начала работы прислали call sheet. Это – детальная информация о месте, времени съемок, имен всех участников, где также отражены различные организационные моменты. И когда через год я приехала на съемки, все было именно по этому плану. Распорядок не сдвинулся ни на одну секунду!

— Почти все ваши значимые роли в кино – это фильмы категории артхаус. Выходит, свой выбор вы сделали в пользу кино для избранных?

— Я не раз повторяла, что являюсь актрисой артхаусного кино. Вот уже более 10 лет работаю именно в этой сфере. Турецкий артхаус имеет высокий уровень качества, но если говорить о прибыльности таких проектов, то цифры вас вряд ли впечатлят. Впрочем, как и во всем мире. К примеру, если «Kuzu» или «Dilber’in sekiz günü» посмотрели 10 тысяч человек, то «Реджеп Иведик» собрал 10 миллионов зрителей. Солидная разница?! Поэтому я иногда шучу, что Instagram принес мне большую известность, чем фильмы (смеется — авт.) Многие мои подписчики даже думают, что я – модель.

— Кстати, об Instagram. Ваш пост про естественную красоту и здоровый образ жизни вызвал большой резонанс…

— В Турции журналисты любят находить старые фотографии известных людей, сравнивают их с нынешними и обвиняют всех подряд в увлечении пластической хирургией. В последнее время многие стали говорить, что я вся «переделанная», сделала много операций и т.д. Мне, конечно, было очень смешно, учитывая, что я вообще никогда ничего не меняла в своей внешности.

Но надо понимать, что сегодня я, естественно, не могу выглядеть так же, как в 16. Во-первых, тогда я была полнее. Объяснять каждому, что выросла, глупо. И я написала о том, что если бы вы, как и я, занимались спортом на протяжении 20 лет, не ели мучное, вели здоровый образ жизни, тогда и у вас были бы такие «пластические операции», как у меня. В ответ на это мне кто-то написал: «нос тоже с помощью спорта и диеты стал красивый»? Я рассмеялась и ответила, что нос у меня азербайджанский, и когда я улыбаюсь, это хорошо заметно.

— Вы сравнительно недавно появились в соцсети, и у вас уже более миллиона фолловеров…

— Три года назад у меня не было аккаунта даже в Instagram. Впрочем, и сегодня это единственная соцсеть, где я зарегистрирована. Я веду достаточно замкнутый образ жизни, близкие даже шутят, что «стерильный». Моя тетя и мама всегда говорили мне, что я должна чаще посещать различные мероприятия, вечеринки, что какая бы я ни была талантливая, люди должны чаще видеть меня в свете. Может в это трудно поверить, но я действительно предпочитаю тусовкам — занятия спортом, а посиделкам с подругами – общение с близкими и родными людьми. Свободное время мне нравится посвящать домашним питомцам, у меня прекрасные котики.

— Друзья из мира звезд у вас есть?

— Нет, меня никогда не устраивала дружба с актерами.

— Ваши поклонники не простят мне, если я не задам вам этот вопрос. Ваше сердце свободно?

— Нет. (улыбается — авт.) Я не люблю говорить о личной жизни. Мне кажется, что между актером и зрителем по умолчанию присутствует некая связь. Когда поклонники начинают мусолить тему личной жизни, то нарушается вся атмосфера таинственности и недосягаемости. Я люблю ходить пешком, но иногда случаются такие комические ситуации, когда кто-то подходит и говорит: «Вы разве не на лимузине разъезжаете?» Люди, думая о жизни звезды, любят фантазировать, и к этому я отношусь нормально. Если кто-то думает, что я передвигаюсь только с помощью дорогих автомобилей, зачем мне разочаровывать человека и говорить, что это не так?

— Ваш избранник известный человек?

— Он точно не из мира селебрити.

— Ваши эффектные наряды обсуждают с не меньшей долей интереса, чем роли в кино. Пользуетесь услугами стилиста?

— Тема моды — одна из моих любимых. Я люблю одеваться стильно, красиво, люблю смотреть на красиво одетых людей. Может поэтому, несколько раз в год я обязательно еду в Париж, просто для того, чтобы посмотреть, как элегантно там одеваются люди. Мне нравится парижский стиль. Люблю комбинировать, люблю оверсайз модели, мне нравится, когда в одежде я чувствую себя сильной. И хотя мне все говорят, что я очень женственная, стиль у меня, скорее, мужской. При этом для меня неважно одеться непременно во все дизайнерское, запросто могу сделать покупки в общедоступном торговом центре.

Что касается стилиста, то он у меня есть. Это Серхат Шенгуль. У нас с ним замечательный и оригинальный тандем. Правда, он всегда шутит, что я постоянно «навожу» его на свой вкус, но я точно знаю: какое бы платье он для меня не выбрал, об этом наряде будут говорить. Я тоже над ним подшучиваю, так как у него всего две любимые «фишки» – одеть на меня боди и затянуть в ремень.

Я не умею носить макияж. Мой мейкап называется «no makeup», и все визажисты об этом знают. Сделать красивый, естественный макияж – сложнее всего. У меня такие черты лица, что стоит где-то с чем-то переборщить, даже с яркой помадой, как можно испортить всю картину.

Часто девушки спрашивают у меня секрет укладки волос. Но и здесь у меня все просто: помыла волосы, высушила и все. Не делаю никаких укладок, все естественно и натурально.

— И напоследок, традиционно о планах. В каких фильмах будете сниматься?

— Летом меня ждет два больших проекта. Один из них снова артхаусный фильм, а о втором пока не могу говорить, так как подписала контракт о неразглашении. Это будет 8-серийный фильм для цифровой платформы. И, конечно же, буду с большим интересом ждать фильм, который мы сняли в Азербайджане.