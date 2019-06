Несовместимость бессмертна

Советского Союза не существует почти 30 лет, а совковая привычка просматривать по утрам газеты (сегодня их заменили Интернет-медиа) у Байрона (в миру Байрам) осталась. Уже никогда и нигде нельзя будет увидеть, как сосед в полосатой пижаме с папиросой «Казбек» в зубах мчится за «Правдой» в газетный киоск. Сейчас, как будто, правды стало больше, да папиросы кончились, сплошной фильтр. Раньше одни читали газеты на азербайджанском языке, другие – на русском, третьи – на обоих языках. Сегодня всё чаще говорят и поют на английском. Что ж, поживём – увидим (wait and see), доживём – узнаем (let`s live to find out): сможем ли сценарий написать на английском языке для «Londonfilmа» или опубликовать роман в издательстве «Bloomsburi Publishing PLC», где, кстати, были изданы книги Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере.

Любил Байрон по утрам просматривать в Интернете прессу и пить кофе. Приверженность сложившемуся ритуалу была для него священной и незыблемой. Не обязательно читать всё до конца, часто заголовок кратко и понятно говорил о предмете. Прочитал и забыл. Однако, если понадобится, непроизвольная память отыщет нужную информацию.

Недавно в прессе промелькнула информация, которая заслужила особого внимания Байрона и потребовала глубокого прочтения. Одна уважаемая структура сообщала народу, что с целью помощи вступающим в брак, будет рекомендовано проверять пары на психологическую совместимость.

«Правильно решили. «Сокровенное» не поможешь совместить, а этим заняться можно, если делать нечего. Интересно, чем закончится эксперимент? Ведь не бывает в природе абсолютной психологической совместимости», – подумал Байрон. Горбатый он и в Америке горбатый. Женщина с изюминкой так и останется с изюминкой, как бы ни старался мужчина заменить её клубничкой. Все знают, что при всей психологической несовместимости, Баба-яга и Кащей Бессмертный жить не могли друг без друга. А вот Иванушка-дурачок и Василиса Премудрая являются эталоном несовместимости. Могут возразить: нечего нам сказки рассказывать. Хорошо, не будем. Только позвольте Марину Цветаеву процитировать: «Мы с вами разные, Какая благодать!». Ей всегда будут верить. Надо научиться удовольствие получать от несовместимости. Муху можно убить или отогнать. Жену по возможности понимать. Кто как умеет и разумеет.

Понятное дело, нельзя жить в браке по правилам информационных технологий, где, нажав на кнопку Delete, можно всё стереть, а затем скачать новую программу. Жена не компьютер. Почти невозможно стереть программу, которая написана для женщины воспитанием и образованием.

Недавно Байрон познакомился на бульваре с арабским шейхом, туристом, у которого, как оказалось, три жены. Принимая во внимание, что разрешается иметь до четырёх жён, то сказка про тысячу и одну ночь у него имеет продолжение.

Это же какую силу воли нужно иметь, чтобы сразу с четырьмя найти психологическую совместимость, когда зачастую с одной управиться не можешь. Он спросил у шейха про совместимость. Араб удивился, но виду не подал. Да, говорит, совместимость вещь очень даже нужная, необходимая, в Европе. А у нас совместимость есть воспитание, культура и вера.

Знакомый Байрона уже трижды был женат и никак не мог «совместиться». Поначалу, казалось, вроде бы совместимы, как психологически, так и романтически. Но как началась реальность, суровая и где-то даже жестокая, совместимость как ветром сдуло.

«В любой арабской семье женщина должна слушаться мужа, – доверительно сообщил Байраму араб. – Ответственность, вот что главное в семье. Это относится как к мужу, так и к жене».

Задумавшись, словно не зная, сказать или промолчать, араб молвил: «Самое главное – быть мусульманином».

Придя домой, Байрон просмотрел брачные объявления. Никто не интересовался женщинами, знающими информационные технологии и правила мусульманского домостроя. Европейское воспитание мужчин превалировало. Трижды женатый знакомый Байрона любил повторять «анатомией сыт не будешь».

Байрон понимал, что каждый человек строит взаимоотношения со своей супругой по-своему. Например, американская актриса Гвинет Пэлтроу недавно рассказала о том, как ей и её мужу, продюсеру Брэду Фэльчаку, удается сохранить идеальные отношения в браке. Выяснилось, что они три дня в неделю живут отдельно. Каждый из них ночует в своём собственном доме. Остальные четыре дня они проводят вместе в её доме. Гвинет Пэлтроу доверительно сообщила телеканалу АВС: «Все мои женатые друзья говорят, что наш стиль проживания выглядит идеальным». Согласен, если бы они приобретали свои дома по ипотеке, то один по совету тещи точно сдали бы в аренду. Понятно, другая вера, арабы их не поймут. Забавно им будет, но подражать не будут. Восток есть Восток.

Вот еще одна информация. Немецкий футболист с турецкими корнями Месут Озил женился. Он родился в Германии в 1988 году, в 2014 году в составе сборной Германии стал чемпионом мира. Играет в английском клубе. Пользовался успехом у женщин всех национальностей и вероисповеданий, но женился на турчанке. Пишут, что он очень религиозный. Есть над чем подумать. Каждый решает сам. Готовых рецептов нет, не было и не будет. Как правильно сказал Булат Окуджава: «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу».